Buenos Aires quiere mejores barbijos para los alumnos

martes 01 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, afirmó ayer que el gobierno bonaerense se encuentra trabajando en un protocolo para poder garantizar la “presencialidad absoluta” para el nuevo ciclo lectivo que empezará el próximo miércoles 2 de marzo. Para eso, agregó el funcionario, una de las medidas será proveer a los chicos de barbijos “de buena calidad”.



“Estamos trabajando para poder tener presencialidad absoluta. Ahora con la vacuna no es indispensable que garanticemos la distancia, pero tenemos que garantizar el uso de barbijo de calidad. Desde primer grado con barbijo”, manifestó.



Luego de un 2021 caracterizado en el ámbito escolar por las burbujas, el distanciamiento social, con alternancia entre la virtualidad y la presencialidad, el objetivo de 2022 es avanzar hacia una normalidad lo más parecida a la pre pandemia. Y si bien “ahora con la vacuna no es indispensable que garanticemos la distancia”, Kreplak señaló que “tenemos que garantizar el uso de barbijos de calidad”.



Por su parte, desde el Ministerio de Educación de Misiones señalaron a El Territorio que esa cuestión no es un tema que esté en la agenda provincial.



“Tuvimos reunión del Comité Científico el viernes y no se lo mencionó”, destacaron.