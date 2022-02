Motociclista falleció tras embestir a un caballo

martes 01 de febrero de 2022 | 6:03hs.

Un joven motociclista falleció ayer cerca del mediodía en Candelaria al colisionar contra un caballo que se cruzó repentinamente sobre la ruta nacional 12.



La víctima fue identificada como Aníbal Fernández (23), muy conocido en la localidad y que siempre llevaba puesta vestimentas de gaucho por su trabajo. Y que además participaba en la Scola do Samba de la comparsa local Os Cariocas.



El hecho se produjo sobre el kilómetro 1263 y en cercanías a un conocido aserradero de la localidad.



Según pudo averiguar este matutino, Aníbal se dirigía a su trabajo en su Yamaha 125 y circulaba en sentido Candelaria-Santa Ana.



En tanto que el animal resultó muy malherido a causa del encontronazo.



Tragedia anunciada

Este medio recorrió el lugar donde se produjo el siniestro mortal y entrevistó a varios vecinos que indicaron que lo sucedido no fue más que una tragedia anunciada.



“Este lugar de por sí es peligroso y se multiplica esa peligrosidad cuando andan los caballos sueltos que son también víctimas de la irresponsabilidad de sus dueños a quien deben encontrar y penalizar por esta triste muerte”, sostuvo Gabriel Barrios.



En tanto, otra vecina consultada comentó:“ Me duele tanto la muerte del chico, no puede ser que el dueño o dueños de animales sean tan irresponsables, no es justo. Soy madre y me duele profundamente lo ocurrido, por favor pido a las autoridades que tomen cartas en el asunto sobre este lugar y sobre los animales sueltos”.