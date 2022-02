Hoy habrá marcha para reclamar “una mejor justicia”

martes 01 de febrero de 2022 | 6:02hs.

Una marcha con el pedido de “democratización de la justicia” y contra la Corte Suprema se realizará esta tarde hacia el Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.



La convocatoria es a las 18 en plaza Lavalle y participarán, entre otros, el cosecretario general de la CGT y secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; el dirigente social Luis D’Elia, y uno de los organizadores de la protesta, el juez del Tribunal Oral Criminal 29 Juan María Ramos Padilla.



Ramos Padilla, amigo personal del ex presidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires.



El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial “se transforme en un servicio de justicia” y no quede reducido a una “protección a intereses que no son los propios de los argentinos”. También anunciaron su participación las Abuelas de Plaza de Mayo.