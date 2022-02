En un mes, Misiones casi igualó los casos de Covid acumulados en 2021

martes 01 de febrero de 2022 | 0:00hs.

La tercera ola del Covid-19 y la aparición de la variante Ómicron tuvieron como consecuencia un salto importante en la cantidad de casos y de muertes, lo que en Misiones y el país se empezó a evidenciar en diciembre del año pasado, pero tuvo su explosión durante enero.



Para tener una idea, el primer mes del año casi igualó la cantidad de contagios que se reportaron en la provincia durante todo el 2021. Es que durante el año pasado la tierra colorada acumuló 37.025 positivos y enero cerró ayer con 36.320 casos, lo que representa el 98% de ese total. Asimismo, enero ya es el mes con más contagios desde que se inició la pandemia y el promedio de notificaciones por día fue de 1.171.



A nivel nacional, en enero se registró el 25% de todos los casos diagnosticados con la infección desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En tanto, también se pudieron anotar récords en las estadísticas, lo que sucedió el pasado 15 de enero con 139.853 nuevos contagios en un sólo día. Pero hace dos semanas que Argentina viene con un descenso de casos.



Sin embargo, el aumento de los casos implicó también una suba -aunque más lenta- de la ocupación de camas en terapia intensiva por los pacientes que desarrollan cuadros graves o críticos por la enfermedad, según consignaron especialistas a Infobae. En la semana del 24 de enero, el nivel de ocupación de las terapias volvió a estar en los niveles de agosto del año pasado, sostuvieron.



En la semana del 24 de enero, las internaciones diarias en terapia intensiva llegaron a 2.801 como promedio semanal, una cifra que superó a la del 30 de agosto pasado. Durante enero las internaciones en terapia crecieron un 185%.



En Misiones, las personas que cursan la enfermedad en unidades críticas de los hospitales públicos son más de 30.



Según el último informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati), del 18 de enero, las provincias con mayor ocupación de camas totales y por Covid-19 eran Córdoba, Tucumán y La Rioja.



Récord de muertes para un día

En lo que respecta a las muertes, se ubica -con 109 decesos-, en el tercer puesto después de junio y julio del 2021, cuando más de 140 personas perdieron la vida. Sin embargo, sí se registró la mayor cantidad de personas fallecidas para una misma jornada, que llegó hasta doce, el máximo hasta ahora, cuando el año pasado no se habían superado los siete decesos.



Lo más lamentable de esta tercera ola del Sars-Cov-2 en la provincia fue la muerte de seis criaturas que tenían entre cuatro días de vida y 7 años. Todos ellos eran niños que no estaban vacunados, por un lado, por no estar dentro del grupo alcanzado por la campaña de inmunización, y por el otro, por decisión de sus padres.



El caso del bebé de cuatro días, fue el primero que se dio en Misiones por transmisión vertical de la enfermedad, es decir, de madre a hijo. La madre del bebé era Covid positivo y el bebé al nacer fue testeado, arrojando el mismo resultado. La mamá no estaba vacunada contra el virus y el pequeño no respondió al tratamiento instaurado y termina perdiendo la vida por un fallo multiorgánico.



Desde el punto de vista nacional por varios días se superaron las 300 muertes en una misma jornada, números similares se remontan a agosto del año pasado, en plena segunda ola del coronavirus.



Esta tendencia, explican los especialistas, se da porque el impacto del récord en los contagios demora algunas semanas en reflejarse en el número de muertes, ya que los pacientes que transitan la enfermedad de forma grave pasan varios días internados.



Partes epidemiológicos

Ayer en Misiones se informaron 1.597 nuevos casos y diez muertes, lo que eleva el número a 72.411 contagios y 825 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Los fallecidos tenían entre 54 y 93 años años y tenían una dosis de la vacuna o ninguna. Son 226 los internados y hay 16.084 casos activos.



A nivel país se registraron 43.472 nuevos contagios y 285 muertes. Así, el total de positivos desde el inicio de la pandemia llegó a 8.378.656 y suman 121.273 fallecidos.

Farmacias esperan los autotest

Durante el fin de semana se realizó la distribución del autotest de Covid-19 a algunas localidades del interior del país, como Mar del Plata, Tandil o Rosario, y ayer llegaba a las farmacias de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires para venderse al público. Consultados por El Territorio, tanto el Colegio de Farmacéuticos como la Cámara de Propietarios de Farmacias indicaron que todavía había incertidumbre en cuanto a qué día estarían entregando los autotest a las farmacias de la provincia.



El precio de venta al publico sería de 1.650 pesos, detallaron.



“Se trata de test de antígenos rápidos y lo que determinan es si hay presencia de las proteínas del virus; si da positivo, el margen de error es bajísimo”, explicaron especialistas sobre el dispositivo.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17