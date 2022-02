Proponen cambios en normativa que regula venta de las naftas

martes 01 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Tal como lo indica la Carta Orgánica, se llevará a cabo hoy la sesión apertura del ciclo legislativo 2022 de la ciudad de Puerto Iguazú. Si bien en esta primera sesión no se tratan los proyectos presentados, ya han ingresado dos respecto al desabastecimiento de combustible en la localidad que tomarán estado parlamentario y pasarán a la revisión de las comisiones para luego ser tratados en el recinto en la primera sesión ordinaria del cuerpo deliberativo.



Uno de los recientes proyectos que ingresaron al Concejo Deliberante local es del presidente Juan José Raynoldi, que propone implementar la exclusividad de carga de combustible para los argentinos los días lunes, miércoles y viernes.



Los demás días mantendrían el régimen establecido de venta de combustible por horarios a los extranjeros.



Al respecto, Raynoldi aclaró que no está completamente seguro de que esta exclusividad sería la solución para lo que ocurre actualmente, ya que podría impulsar la venta ilegal.



Es por ello que en el segundo artículo del proyecto de ordenanza solicita a las fuerzas federales colaboración para el control de la venta en las estaciones de servicio.



“Sabemos que el problema de fondo son los cupos de venta que imponen las petroleras a las estaciones de servicio, pero debemos velar por los trabajadores que necesitan el combustible para desarrollar sus tareas, aunque por otra parte necesitamos el control para eliminar la venta ilegal”, indicó.



Se supo también que el concejal Rodrigo Lugo presentó un proyecto de ordenanza que propone modificar el horario de venta a extranjeros vigente desde diciembre del año pasado.



Para Lugo, los extranjeros sólo deberían poder cargar desde las 23 hasta las 6 de la mañana.



Por su parte, el edil Hugo Sartori también trabaja en un proyecto de ordenanza para solucionar la problemática.



No se descarta que los concejales unifiquen los proyectos luego de una revisión.



Respecto al proyecto de ordenanza en la que está trabajando Sartori, propone la modificación de cuatro artículos de la ordenanza 46/21 (artículos 8,9,10 y12), que regula la venta de combustibles a extranjeros. Propone limitar la venta a 55 litros por vehículo y llevar un registro de venta para evitar que un mismo vehículo realice varias compras en el día y así evitar la reventa ilegal.



Además, exige la presencia de las autoridades para el control de la venta en las estaciones de servicio y, en el caso de que fuera necesario, se arbitren los medios necesarios para que las fuerzas federales realicen el control.



Para Sartori el problema no es la venta a los extranjeros, sino la reventa ilegal.



Con respecto al inicio del ciclo legislativo 2022, la sesión de apertura será hoy a las 9 con la presencia del intendente Claudio Filippa, quien dará a conocer las obras ejecutadas el año pasado y los proyectos que se llevaran a cabo durante el 2022.