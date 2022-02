Huyó de la violencia y espera volver a Misiones con su hijo

martes 01 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Salir del país en búsqueda de un mejor porvenir es el sueño de muchos misioneros, pero no siempre resulta como se planea. Ese es el caso de Yessica Neris (30), quien hace dos años decidió probar suerte en Italia. Viajó por trabajo, al tiempo formó pareja y tuvo un hijo.



Pero la relación no funcionó por los malos tratos ya que según el testimonio de la mujer el padre de su hijo consume estupefacientes.



Tras la separación, actualmente vive junto a su pequeño en una casa de acogida y desea con ansias retornar al país.



Ahora la joven está a la espera del fallo de la Justicia local para obtener una indemnización laboral y de la entrega del pasaporte del niño para poder volver a la tierra colorada.



Desde noviembre de 2021, Yessica y el pequeño Joseph se instalaron en una casa refugio en la ciudad italiana de Palermo mientras esperan que se tramiten los documentos del pequeño y la resolución judicial para pagar el costo de los pasajes, a fin de volver a Misiones y así reencontrarse con su familia.



“Nací en Oberá, vivimos unos años en Santa Ana y después nos establecimos en Posadas con mi familia. Hace dos años vine a Italia a trabajar, pero cuando nació Joseph me dediqué sólo a él”, contó Yessica a El Territorio desde el Viejo Continente.



La relación con el padre de su hijo fue deteriorándose a tal punto que debió denunciarlo y solicitar una orden de restricción a la Justicia porque temía por su vida y la de su pequeño.



En noviembre pasado ingresó a una casa de acogida donde también viven otras víctimas de violencia y desde ese entonces está tratando de regresar a la Argentina.



No obstante, no logró completar aún los trámites de pago del sueldo que le adeudan y el pasaporte del niño.



“Vivo en una casa de acogida. Para estar ahí trabajamos en una cooperativa que se dedica a la limpieza de casas o de empresas. Básicamente trabajamos todo el día. Estoy sola con mi hijo, por eso queremos volver a Misiones”, explicó la mujer.



Desde la tierra colorada, su hermana y familiares están buscando apoyo para lograr acelerar los trámites, aún sin éxito ya que no lograron respuestas del estudio de abogados que estaría a cargo de la documentación.



“Estoy muy triste, pero tengo fe de que pronto los trámites se agilicen y pueda volver a Misiones y allí seguir con las gestiones para la mantención de mi hijo”, finalizó Neris.