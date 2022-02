El Pase Verde de la UE ya tiene vigencia por nueve meses

martes 01 de febrero de 2022 | 6:02hs.

Las nuevas normas de la Unión Europea (UE) sobre la validez del Pase Verde del coronavirus para viajar en el continente, acordadas entre los jefes de estado y de gobierno en diciembre último, entran en vigencia desde hoy.



No obstante, estas medidas podrían retirarse en caso de “aparecer una nueva variante de preocupación”, había precisado la Comisión Europea (CE), el órgano ejecutivo de la UE, días atrás.



Por un lado, las nuevas pautas establecen que desde hoy el plazo de validez del certificado es de nueve meses -270 días-, un período que la UE pidió que adopten todos los países miembros.



“Los estados miembros no deberían establecer un período de aceptación diferente para viajar dentro de la Unión Europea”, precisó la CE. De este modo, las nuevas normas eliminan las cuarentenas y otros requisitos que muchos países exigían al margen de la vacunación o de tener un test con resultado negativo.



El organismo también especificó que el período estándar de nueve meses de validez comienza a partir de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.



Las reglas cambian para las personas que recibieron una dosis de refuerzo contra el coronavirus, en este caso el documento de vacunación se prorroga de manera indefinida. Para quienes pasaron la enfermedad, será de 180 días.



Aquellas personas que no tengan la pauta completa o directamente no se hayan vacunado sí pueden trasladarse entre países, pero bajo otros requisitos: deberán presentar un test de PCR negativo realizado en las últimas 72 horas antes del viaje o un test de antígenos con un máximo de 24 horas, mientras que antes se permitía de hasta 48 horas previas.



Las normas se aplican únicamente a los certificados de vacunación utilizados para viajar dentro de los 27 países que integran la UE, y es una obligación mantener el documento actualizado.



“Los estados miembros pueden aplicar diferentes reglas al usar el Pase Verde en un contexto nacional, pero se les anima a alinearse con el período de aceptación establecido a nivel de la UE”, subrayó el bloque.



Por otro lado, desde hoy entra en vigencia el nuevo sistema de codificación de dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19.



En tal sentido, los refuerzos se indicarán como 3/3 si se trata de una inyección extra después de la aplicación de las dos dosis de los fármacos de AstraZeneca, Moderna y Pfizer-BioNTech, y 2/1 para una dosis de refuerzo después de la vacuna de monodosis de Johnson & Johnson o una dosis dada a una persona recuperada de coronavirus.



Finlandia busca apertura total

Por otra parte, Finlandia levantará todas las restricciones vinculadas a la pandemia a lo largo de este mes, según anunció ayer la primera ministra, la socialdemócrata Sanna Marin.



“Creo que durante febrero se levantarán todas las restricciones”, manifestó Marin, antes de reconocer que las limitaciones tienen efectos negativos en la restauración económica, la cultura y los eventos.



“Entiendo el dolor y el resentimiento. Estamos trabajando para eliminar estas restricciones lo más rápido posible”, agregó la mandataria, quien al mismo tiempo advirtió sobre un eventual empeoramiento de la situación epidemiológica si la reapertura se da “demasiado rápido”.



Por ese motivo, Marin adelantó que las restricciones se levantarán “gradualmente y de forma controlada”.