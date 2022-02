Castillo dijo que no cederá posible salida al mar a Bolivia

martes 01 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, se retractó ayer de sus dichos de la semana pasada y dijo que no tiene intenciones de dar una salida soberana al mar a Bolivia.



“Sí, me expresé mal, pido disculpas a nuestro pueblo. Quiero nuevamente decirle que nada haré en mi gobierno sin consultar al pueblo”, dijo Castillo al diario peruano La Noticia.



“El concepto de conceder mar a Bolivia es el mismo que tuvieron los ex presidentes (Alberto) Fujimori y (Alan) García, con la condición de que podríamos ampliar las zonas de Bolivia Mar con la ventaja de desarrollar un polo de crecimiento económico y turístico con inversiones de ese hermano país”, agregó el mandatario.



Bolivia Mar es una playa en el departamento peruano de Moquegua (sur), cercana al puerto de Ilo, que tiene una extensión de cinco kilómetros de largo y que fue cedida a Bolivia en calidad de comodato (préstamo) por un lapso de 99 años en 1992, durante el gobierno de Fujimori.



La cesión de la playa nunca implicó soberanía del país altiplánico sobre su territorio; la cesión, cuyos alcances se ampliaron durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), sigue vigente, aunque dicho país no haya hecho uso de los beneficios ofrecidos.