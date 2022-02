El último concierto de The Beatles, en plataformas

martes 01 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El audio del histórico último concierto de The Beatles fue remezclado recientemente y subido a las plataformas digitales de música, como parte de la celebración por un nuevo aniversario de aquella presentación final de 1969 en la terraza de los estudios Apple Corps en Londres.



“The Beatles: Get Back - The Rooftop Performance”, fue remezclado por Giles Martin -hijo del célebre productor musical del grupo George Martin- y Sam Okell y lanzado por Universal Music el domingo como parte de las celebraciones que comenzaron con la salida del documental “Get Back” y la publicación de un libro coleccionable sobre aquellas sesiones de grabación de “Let it Be”.



Los registros explorados en estos nuevos proyectos han revelado que un espíritu más alegre y benévolo impregnaba las sesiones, diferente al que se transmitía en los 80 minutos de la película “Let It Be” de 1970.



Para acompañar estos festejos, habrá próximos anuncios, tributos y eventos, como la ya agendada por el Salón de la Fama del Rock & Roll que inaugurará el 18 de marzo una exhibición que estará disponible para los fanáticos durante un año.



Como un complemento a la docuserie dirigida por Peter Jackson, la exhibición multimedia dará la bienvenida a los fanáticos a entrar en los ensayos y sesiones de enero del año 1969 a cargo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, a través de aquel destacado show final y de proyecciones a gran escala.