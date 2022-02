Igual que la China, Gonzalo Heredia se bajó del regreso de ‘Atav’

martes 01 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El anuncio del regreso de “Argentina: tierra de amor y venganza” (Atav) tiene a todos los actores y espectadores muy emocionados ante la continuidad de la historia más vista de 2019.



Mientras se va formando el elenco y la historia, Gonzalo Heredia dio un paso al costado y no repetirá su rol de Aldo Moretti.



“Con Atav, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, dijo el actor al ciclo “Implacables”.



“Hay cosas que no puedo hacer. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente”, agregó sobre la posibilidad de interpretar al hijo de Moretti y La Polaca (China Suárez) en la nueva historia que estará ambientada en los 80.



Sin embargo, Heredia reveló que aún no tuvo una propuesta concreta de la producción.



Los actores que ya se bajaron de la segunda temporada de Atav son China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Delfina Chávez, Mercedes Funes y Albert Baró.