Toto Ferro: “En el colegio no te enseñan a crecer”

El multifacético artista Lorenzo “Toto” Ferro (23), reconocido por su protagónico en “El Ángel” y su participación en “El marginal”, señaló a Télam que “en el colegio no te enseñan a crecer” y que “crecer es lo más duro que hay” para un adolescente, a la vez que consideró que en su caso encontró en las composiciones de su proyecto Kiddo Toto “un método de sanación” para “bajar a tierra” sus difíciles experiencias con “la fama y el amor”.



Al carácter trágico que cargan las letras de “Mansión Helada”, su flamante segundo disco en clave de trap electrónico, hay que sumarle el estreno de un cortometraje (disponible em Youtube) basado en el clásico de Leonardo Favio “Nazareno Cruz y el Lobo”, del que se vale para aportarle una nueva dimensión al repertorio y conectar “en su mayor expresión, los dos caminos” que eligió para su vida.



“No siento que sea capaz de crear un personaje o un álter ego; es todo lo mismo. De hecho, Kiddo Toto soy yo hablando de lo que me pasó con la fama y el amor. Y si no lo hubiese dicho en este disco, por ahí nunca lo hubiese entendido. Son cosas que uno tiene que bajar a tierra para entenderlas. Lo hice como un método de sanación para entender lo que había vivido”, reflexionó el artista urbano, bendecido en esta obra con las colaboraciones de Bizarrap, Daniel Melingo, Malena Villa, Louta y otros artistas.



¿Qué aprendizaje te deja tu acercamiento a la fama de manera tan repentina y siendo todavía un adolescente?

Que crecer es lo más duro que hay y que en el colegio no te enseñan a crecer. El mundo es muy frío y uno siempre busca guaridas en sus amigos, en el deporte, en la música, en el arte, pero yo estoy todo el tiempo escapándome de mí mismo y con este proceso me di cuenta de que estoy más tranquilo. Al final, lo más importante es tratar de conocerse a uno mismo, o por lo menos hacer un esfuerzo para llegar a eso, porque cuando uno está en la fama, en las fiestas o creando todo el tiempo, está ocultando un vacío. Y ese vacío es el miedo a poder conocerte a vos mismo en la soledad y el silencio.



Con “Mansión Helada” lograste conectar el lenguaje audiovisual con el musical. ¿Lo que venga para Kiddo Toto va a estar atravesado por ese concepto?

Seguramente. Sí, creo que es donde los dos caminos que yo tomé en mi vida se unen más explícitamente y está en su mayor expresión. Hay que ver si eso se puede sostener, porque hay algo que me da miedo que es que este corto y el disco me gustan mucho, entonces superar eso va a ser algo difícil. ¿Qué hacer? ¿Otro corto después o una película? Pero sí, creo que es donde se me unieron los dos mundos a pleno, al cien por ciento. Me pone contento saber que eso puede seguir sucediendo y que pueden convivir tranquilamente.



¿Qué dimensión pensás que le aporta el corto a la obra musical? ¿Y cómo te llevás con las formas de consumo de la música, menos perdurable?

Formo parte de ese método de consumo, pero también cuando puedo voy en contra de él y trato de sentarme a escuchar un disco solo en casa de ‘pe a pa’. Hoy las formas de consumo hacen que todo sea más rápido y menos eterno, pero me parece que el corto apoya en ese sentido al disco, le da un nivel de eternidad. Tampoco es que quiero que sea eterno; alcanza con que uno pueda volver atrás en diez años y decir “uf, la gente que conocí haciendo esto, lo que nos esforzamos haciéndolo”, y que te puede pasar escuchando los sonidos del disco o viendo una escena del corto.



¿Cómo fue trabajar de vuelta con Bizarrap?

Con Biza nos conocimos haciendo la “Session” (“BZRP Music Sessions #11”, de 2019). Ahí nos juntamos un montón de veces más en el estudio e hicimos un montón de canciones. Cinco, ponele, y elegimos una de esas de 2019 para poner en el álbum. Después compartimos varios viajes a México; tengo muy buena relación con él, me parece un capo. De repente nos mandamos mensajes, es una buena relación y trabajar con alguien como él siempre está increíble.



Con otros como Malena Villa y Louta, también los conecta la actuación. ¿Traerlos al disco tuvo que ver con tu manera de ver la música y lo audiovisual?

Todas las personas que metí en mi disco son personas que en parte siento admiración por ellas, y también siento que no le tienen fobia a mi música y a experimentar. Por eso las invito, son personas que admiro, relajadas, que tienen la capacidad de experimentar y jugar.



¿Te gustaría hacer música para alguna película?

Hay canciones que se inmortalizan porque tienen películas y películas que se inmortalizan porque tienen canciones. Eso es increíble, son dos cosas que conviven muy bien. No siento que yo sería el mejor haciendo eso, pero siempre sería divertido.