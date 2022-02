El retorno de la Torre de Tandil

martes 01 de febrero de 2022 | 6:01hs.

Juan Martín Del Potro fue confirmado ayer para el Argentina Open y el Río Open de Brasil, a través de sendas invitaciones, mientras continúa con la preparación física para su regreso a las canchas desde que jugó su último partido, en 2019.



El Argentina Open se disputará del 5 al 13 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y el ex número 3 del mundo recibió una “wild card” para ser parte del torneo.



La última presentación del tandilense en una cancha se produjo el 19 de junio de 2019, cuando se impuso ante el canadiense Denis Shapovalov por 7-5 y 6-4 en el ATP de Londres.



Del Potro no pudo continuar a raíz de una fractura en la rótula de su rodilla derecha. Desde entonces se sometió a distintos tratamientos para recuperarse lo más pronto posible, pero sin éxito.



El ganador de la medalla de bronce y plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y Río de Janeiro 2016, intentará recuperar su forma tenística para retirarse en una cancha, según expresó el año pasado cunado intensificó su rehabilitación.



El campeón del US Open en 2009 disputará por segunda vez el Argentina Open. La primera vez ocurrió en 2006 cuando tenía tan sólo 17 años.



Del Potro continúa con los entrenamientos en Buenos Aires, acompañado por el preparador físico Leonardo Jorge y el fisioterapeuta Bernardo Kuszej.



A su vez, el Río Open también confirmó la presencia de La torre de Tandil en el certamen que se llevará a cabo en Brasil desde el 12 al 20 de febrero.