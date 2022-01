Joven motociclista murió en el acto al atropellar un caballo en Candelaria

lunes 31 de enero de 2022 | 15:24hs.

En la mañana de hoy (pasadas las 11 horas) un joven de 23 años se trasladaba en motocicleta hacia el trabajo y encontró la muerte cuando se le cruzó un animal equino en la RN12 a la altura de un conocido aserradero. El Territorio estuvo en el lugar del trágico hecho que se llevó la vida de Anibal F. joven muy conocido en la localidad ya que usaba vestimenta de gaucho a pesar de su corta edad y trabajaba en el campo pero además participaba en la scola do zamba de la comparsa Os Cariocas de Candelaria entre otras actividades campestres y tradicionales.

El accidente se produjo cuando Anibal se dirigía a su trabajo en el campo, a la altura antes mencionada imprevistamente se cruzó un caballo y fue inevitable evitar el fatal impacto falleciendo el joven en el acto y quedando el equino muy mal herido. La muerte del muchacho es una tragedia anunciada ya que hace mucho tiempo los vecinos se muestran preocupados por la gran cantidad de animales sueltos que hay, principalmente caballos y perros y culpan directamente a los dueños de los animales que en accidentes como este los animales también son víctimas. El Territorio dialogó con varios vecinos, uno de ellos, Nicolás dijo "esto sucede porque hay dueños irresponsables que no les importa nada, ojalá que se encuentre al dueño de estos caballos y realmente paguen con todo el peso de la ley la irresponsabilidad que tienen, siento mucha indignación y dolor por la muerte de mi amigo, él era un chico trabajador, buena gente, un hombre de campo, un gaucho de ley, dejó un hijo y una madre y a sus hermanas destrozadas, era único hijo varón, de verdad siento mucha tristeza, encima este lugar debe tener una solución, aquí ya ha muerto mucha gente y no hay una solución de nada, lomos de burro, lo que sea urgente, necesitamos también que los dueños de una vez sean responsables con sus animales, ya sean perros caballos, vacas, pedimos por favor que las autoridades tomen cartas en el asunto, en Candelaria ahora ocurrió esto, pero nen cualquier momento ocurrirán cosas peores porque hay animales sueltos por todos lados" dijo muy molesto y con muestras de dolor el joven amigo del fallecido

Por otra parte una vendedora de verduras que realiza ventas ambulante con lágrimas en los ojos dijo " cada día veo caballos por todos lados, me duele tanto la muerte del chico, no puede ser que el dueño o dueños de animales sean tan irresponsables, no es justo, soy madre y me duele profundamente lo ocurrido, por favor autoridades tomen cartas en el asunto sobre este lugar y sobre los animales sueltos a pesar que los dueños son los directos culpables de esta triste muerte" dijo sollozando la mujer

Otro vecino, Gabriel Barrios dijo "este lugar de por sí es peligroso y se multiplica esa peligrosidad cuan andan los caballos sueltos que son también víctimas de la irresponsabilidad de sus dueños a quien deben encontrar y penalizar por esta tan triste muerte, al animal lo tendrán que sacrificar porque está muy herido es decir que dos muertes absurdas por un propietario de animal irresponsable" dijo indignado Gabriel

El impacto produjo la muerte del joven en el acto y la motocicleta fue a parar a aproximadamente 70 metros del lugar del siniestro.