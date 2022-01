Alta demanda de alquileres en San Vicente complica a los universitarios

lunes 31 de enero de 2022 | 0:30hs.

Tras Posadas, Oberá y Eldorado, la ciudad de San Vicente se constituyó como el nuevo polo universitario en Misiones. Con la llegada de la Universidad Nacional del Alto Uruguay (Unau), los vecinos de la ruta 14 hallaron allí un espacio cercano a sus localidades para poder acceder a la formación superior. Pero ese avance encontró un freno en el acceso a la vivienda. La demanda superó rápidamente a la oferta y hoy encontrar un lugar para alquilar es una tarea titánica para los estudiantes y sus familias.

Este año son 1.600 los nuevos matriculados en la Unau que se suman a los 1.200 que asisten desde que la universidad comenzó el dictado de clases hace tres años.

Pero, además, están desembarcando en San Vicente otras universidades o institutos privados, como la Universidad del Siglo XXI, el Instituto Saavedra, y el problema de vivienda se agudiza. También desde hace años hay una sede de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones.

“Hay un aumento de matrícula considerable y San Vicente no fue preparada como ciudad universitaria. No dan abasto los alquileres y lo que hay es muy poco y sale carísimo por una cuestión natural de oferta y demanda. Hay una cuestión inmobiliaria que la hablamos con las cámaras de comercio y otras entidades”, señaló a El Territorio Santiago Larrea, secretario general de la Unau.

Por ejemplo, un departamento a ocupar desde marzo para una persona cotiza en 20.000 pesos y uno a estrenar se ubica en 30.000 pesos con servicios. Las casas cuestan aún más.

Ahora que ya se iniciaron los cursos presenciales de nivelación, algunos optan por ir y venir en el día, dormir en la casa de algún conocido o alquilar en municipios cercanos y al no haber aún boleto universitario gratuito, se genera allí un gasto extra para el estudiante.

“Muchos nos dicen a nosotros que no pueden ir porque no tienen lugar donde vivir. Por eso mientras tanto les estamos diciendo que cursen de manera virtual. Pero eso podemos hacer ahora. Cuando arranquen las clases y las prácticas profesionales, no podremos seguir así”, contó Larrea.

En esa línea, comentó que plantearán al Estado provincial y municipal posibles soluciones para tratar de destrabar el problema.

“Hay chicos que están dejando de ir a la universidad porque no tienen lugar donde dormir. Por eso hay que tener una solución urgente. Nosotros estamos trabajando para hacer una propuesta al gobierno provincial, a través del Iprodha, porque hay muchas casas en San Vicente que no fueron adjudicadas, también hay lugares públicos que se pueden reacondicionar y hacerlos albergues, al menos transitoriamente, hasta que se ordene la cuestión inmobiliaria. Tenemos que buscar ordenar esta cuestión con el gobierno provincial, la universidad, la municipalidad local y municipalidades cercanas”, destacó.

En ese sentido, ejemplificó que en la capital misionera los municipios alquilan espacios que funcionan como albergues universitarios para estudiantes de esas comunas.

“En Posadas muchos municipios alquilan albergues para estudiantes de sus municipios y creo que acá se puede hacer algo por el estilo. Que el municipio de El Soberbio, San Pedro, etcétera, alquilen lugares grandes que se puedan acomodar como albergues. No se va a solucionar el problema de fondo, pero sí vamos a poder, al menos transitoriamente, solucionar el problema de un gran número de estudiantes y que no dejen de ir a la universidad porque no tienen lugar para dormir”, dijo Larrea.

Posible solución

Consultado sobre si desde la Unau están en tratativas de buscar una solución, indicó: “Hoy la universidad no tiene ni los recursos ni la potestad para salir a solucionar un tema inmobiliario. Por eso hay que actuar de manera conjunta entre todos”.

“Nosotros lo que hicimos es un convenio público-privado con un empresario de Oberá para construir aulas y un albergue estudiantil enfrente de donde tenemos el campus y nosotros nos comprometemos, a través de un contrato, a alquilarlo por diez años como mínimo. Eso sería para unos 60 chicos y estaría para mitad de año, pero es un convenio con un privado porque no tenemos recursos que hayan venido de Nación para un albergue. Más que eso hoy es imposible. No somos capaces de solucionar solos un problema tan grande y estructural como es la habitación en una ciudad de más de 50 mil habitantes”.

La presencia de la universidad gratuita en el Alto Uruguay cambió la realidad de miles de jóvenes, en su gran mayoría hijos de productores, que antes veían casi imposible acceder a la formación técnica o superior por los altos costos de trasladarse hasta otras ciudades como Posadas y Oberá.

Así, la matrícula está compuesta por estudiantes recién egresados de la secundaria de San Pedro, Colonia Aurora, Bernardo de Irigoyen, El Soberbio, Oberá, Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle, Campo Viera y Campo Grande, principalmente. Pero este año también empezaron a aparecer posadeños.

“Ahora que tenemos una carrera nueva que es la Licenciatura en Nutrición, empezó a aparecer un gran porcentaje de estudiantes de Posadas. Pero la mayor cantidad de chicos son de la zona”, explicó, y agregó que Kinesiología es otra carrera con gran demanda.

También sostuvo que desde la universidad plantearon el problema a la Cámara de Inmobiliarias de Misiones.

“Las personas hoy no quieren invertir en hacer un departamento porque con los problemas económicos que hay no es redituable edificar. Es algo que no se recupera. Por eso de alguna u otra manera tiene que aparecer el Estado”, finalizó.

En cifras $20.000

Un departamento a ocupar desde el mes de marzo para una persona cotiza en $20.000. Las casas en alquiler valen aún más.

La escasez de oferta se repite en la capital misionera

La escasez de oferta se repite también en Posadas. En los últimos meses, el sector inmobiliario registró un incremento en la demanda de alquileres, principalmente de monoambientes y departamentos de una habitación, sobre todo, para estudiantes universitarios de cara al inicio del ciclo lectivo 2022 en las próximas semanas.

Sin embargo, hay poca oferta disponible para el gran número de pedidos registrados. Uno de los motivos de la escasa oferta tiene que ver con el retiro de algunas propiedades dadas en alquiler, por la pérdida de rentabilidad. Ante esta situación, dichos inmuebles se ponen a la venta.

Sobre este punto, Pablo Daviña, empresario inmobiliario y presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones (CIM), había dicho en una entrevista reciente con este medio: “La rentabilidad del alquiler es baja con respecto al monto que implica la construcción. Las locaciones están atadas a los salarios y el costo de la construcción muchas veces está dolarizado, por lo que afecta a los alquileres y eso determina que muchos hayan sacado del mercado las propiedades para alquileres”.

En medio de este contexto, hizo énfasis en que la demanda supera a la oferta.

Asimismo, Daviña indicó que por la pandemia hubo una modificación en el hábito de la búsqueda de departamentos, que antes de la llegada del Covid-19 se realizaba en diciembre en el afán de asegurar que el estudiante cuente con un lugar para habitar. “Ahora, con la incertidumbre en torno a la pandemia, las búsquedas arrancaron más tarde, en enero por ejemplo”, explicó el empresario del sector.

Sobre los costos, precisó que un departamento próximo al centro posadeño oscila entre los 15.000 y los 25.000 pesos.