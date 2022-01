Caso Sergio Gularte: “Lo mataron como a un animal”, aseguró la viuda

lunes 31 de enero de 2022 | 6:03hs.

A tres días de un trágico asesinato en Eldorado, en el barrio 20 de la mencionada localidad, continúa la consternación por la muerte de Sergio Gularte de 30 años.



El brutal ataque con arma blanca fue registrado el viernes por la tarde por la cámara de seguridad de un kiosco lindante, prueba contundente contra Esteban F. (19), actualmente detenido por el hecho de sangre.



Por su parte, la esposa de la víctima, en comunicación telefónica con El Territorio, comentó con mucho dolor que, además de varios vecinos y vecinas, sus hijos de 9 y 5 años presenciaron la terrible agresión y posterior muerte de su propio padre.



Es así que Noelia Dos Santos (27) pidió justicia por la muerte de su marido en tanto que asegura que el acusado del homicidio tiene varias denuncias por ataques previos pero que “en Eldorado nunca hicieron nada y por eso andaba libre”.



También afirmó que el padre del atacante es partícipe de los distintos hechos de violencia por los cuales otros vecinos del mismo barrio realizaron numerosas denuncias.



En tanto a las circunstancias del homicidio, la entrevistada comentó que la abuela de Sergio había fallecido ocho días antes y es por eso que había ido al barrio a visitar a su madre para contenerla ante la pérdida.



Es así que después de la visita, la víctima se dirigió junto a sus dos hijos a encontrarse con amigos. Fue allí que, según testigos, apareció el detenido arengando a iniciar una pelea vociferando que tenía ganas de “guantear y achurar a alguien”.



También afirmó: “Le dijeron que se vaya pero dijo que no, que él quería achurar a alguien. Mi marido le encajó dos o tres piñas pero el sujeto le agarró de la remera y le puso en la cabeza. Por eso él no se pudo defender y ahí le empezó a dar”. Esto último refiriéndose al momento en el que Esteban F. comenzó a propinarle certeras y mortales puñaladas en el tórax a la víctima.



Según el testimonio de una vecina, las autoridades policiales y sanitarias tardaron en llegar por lo que Sergio fue asistido y trasladado por un vecino al Hospital local Ramón Gardes.



Minutos después de su llegada al nosocomio, el personal del lugar alertó a los efectivos policiales de la Comisaría Segunda que el hombre había arribado sin signos vitales.



“Era una vida de conflictos”

En conversación con este matutino, la viuda de Gularte explicó que los hechos ocurrieron en un contexto de varias situaciones previas de violencia que sufrió su familia por parte de Esteban y su padre Carlos F.



En relación a esto, la entrevistada contó que todo comenzó hace alrededor de dos años cuando los dos sujetos mencionados atacaron al perro de su suegra con cortes de machetes y un arma de fuego.



Ante el terrible hecho, Noelia comentó “mi suegra denunció pero ninguno de los dos nunca fue preso. Por eso quedó la bronca, la pica y el asesino de mi marido siempre nos amenazaba”.



Fue desde ese momento que, según su testimonio, empezó el calvario con sus entonces vecinos lindantes. “Era una vida de conflictos, tiraban piedras y mis hijos no podían dormir del miedo, amenazaban a mi marido con una carabina cuando él estaba con nuestro hijo en brazos en la puerta de nuestra casa”.



Agregó que, para evitar problemas, “hace un año y medio nos mudamos a otro lugar, a cuatro kilómetros del barrio”.



En cuanto al prontuario del agresor, Noelia aseveró: “Yo voy a salir a pedir justicia porque este psicópata no puede estar libre. Otra persona fue agredida hace tres meses y en Eldorado nadie hace nada con las denuncias por las agresiones de él (Esteban F.) y su padre”.



Con la voz entrecortada expresó que “yo no puedo permitir que esté libre. No puede ser que mi esposo tuvo que morir, lo mataron como a un animal. Este sujeto no puede ir por la vida matando gente mostrando su carnet de discapacidad. Mi suegra está desconsolada, perdió dos familiares en una semana. Mis hijos presenciaron el hecho. Cómo puede ser que los jueces no hagan nada”.



En relación a la experiencia previa de su familia, la entrevistada teme por su seguridad y la de sus hijos ya que afirmó que “no tiene amparo de nadie para que el papá del sujeto no venga a hacerme nada”. Y agregó: “Mis hijos se quedaron sin su papá, lo vieron desangrarse y yo me quedé sin mi marido”.



En el lugar trabajó la Policía de Misiones y en la causa interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, a cargo de la jueza Nuria Allou.