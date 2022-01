Sólo el 26,6% de los estudiantes tiene completo el esquema de vacunación

lunes 31 de enero de 2022 | 6:06hs.

Resta un mes para el inicio de las clases presenciales en Misiones, que tiene fecha en el calendario para el 2 de marzo, y en ese marco, la vacunación contra el coronavirus es el eje fundamental para garantizar la continuidad del regreso a las aulas.



Partiendo de los datos del Consejo General de Educación, hay 353.612 estudiantes en la provincia que tienen entre 3 y 17 años, de los cuales 163.609 (46,2%) tienen colocada la primera dosis del fármaco anticovid y apenas 94.249 (26,6%) tiene completo su esquema inmunitario.



Desdoblando esos datos y teniendo en cuenta la división que hace Salud Pública respecto a las edades, hay 214.386 chicos de 3 a 11 años que acuden al nivel inicial y primaria en la tierra colorada y el 38% (81.466 niños), tienen una dosis de la vacuna y el 18% (38.589 niños), tienen ambas.



En tanto, hay 139.226 chicos de entre 12 y 17 años en el sistema educativo. De ellos, el 59% (82.143) se colocó una dosis y el 40% (55.690), completó su esquema.



Responsabilidad del adulto

Si bien aún no se recomienda el pasaporte sanitario para el ingreso y permanencia en los establecimientos de educación obligatoria -así se estableció en la última reunión del Comité Científico-, la inoculación en niños y adolescentes sigue siendo baja en la provincia y, por ello, tanto las autoridades de salud como las de educación insisten a padres y tutores que no dejen de vacunar a sus chicos y ese es justamente uno de los grandes desafíos para este ciclo lectivo.



Tal es así que los operativos de vacunación en los establecimientos escolares continuarán durante este año, tal como se había iniciado en septiembre de 2021.



Para esto, a través de una resolución del CGE, se habilitará la presentación, a través del cuaderno de comunicaciones, del consentimiento -o el rechazo- de padres o tutores para la inmunización contra el coronavirus de los estudiantes dentro de las escuelas.



“Creemos también que es una obligación moral de los padres la vacunación de sus hijos”, dijeron desde el CGE a El Territorio.



Además, otra de las recomendaciones del Comité Científico en vistas del retorno de las clases es que los padres, especialmente de niños menores de 3 años y con comorbilidades, tengan sus esquemas de vacunación completos.



El ciclo 2021 terminó con la presencialidad plena en todas las escuelas de la provincia, con una reducción del distanciamiento dentro de las aulas, pero con el uso del tapabocas y la higiene de manos, como normas de bioseguridad obligatorias dentro de las escuelas.



El objetivo es que la situación epidemiológica se mantenga como hasta ahora a fin de garantizar esa continuidad en todos los niveles educativos.



Las muertes e internaciones

En el inicio de la pandemia, los niños no presentaban cuadros graves de la enfermedad por lo que no se daban casos de internaciones o muertes, así lo demostraba la evidencia científica.



Pero a casi dos años de la llegada de la enfermedad a la tierra colorada y la aparición de nuevas variantes, esto cambió y en lo que va del mes, seis niños de entre pocos días de vida y los 7 años fallecieron y otros tantos permanecen internados en hospitales y sanatorios.



“Una sola dosis es como si el niño no estuviera vacunado; necesitan tener dos dosis de vacuna. Eventualmente podrán tener un refuerzo más adelante, eso se está estudiando”, había explicado a este medio, el pediatra e infectólogo Oscar López.



Es que la vacunación es la única alternativa para frenar las consecuencias que el virus sigue dejando en Misiones y el mundo.

En cifras

55.690 Son los alumnos que tienen entre 12 y 17 años y completaron sus esquemas de vacunación. El 40% de los 139.226 chicos que tienen esas edades.

38.589 Son 214.386 los chicos de 3 a 11 años que concurrren a instituciones educativas en la provincia. Sólo el 18% (38.589) de ellos tiene ambas dosis.

Vacunación a docentes

El plan de inmunización para docentes se retomará el lunes 7 de febrero para que todos aquellos que tienen sus esquemas completos puedan inmunizarse con la tercera dosis, que sería con las del laboratorio Pfizer. Asimismo, para completar o iniciar esquemas a quienes aún les falte la primera o segunda dosis. La convocatoria será realizada por el Consejo General de Educación (CGE) en forma nominal.



El ciclo lectivo 2022 comenzará el 2 de marzo y concluirá el 19 de diciembre. La medida rige para casi todo el país, Misiones incluido, y se garantizó la presencialidad plena en los 190 días de clases establecidos. No obstante, este 17 de febrero se inicia el calendario escolar con la presentación de personal docente en las escuelas.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17