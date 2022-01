Rusia: “No queremos desatar una guerra”

lunes 31 de enero de 2022 | 6:02hs.

Rusia aseguró ayer que desea tener unas relaciones basadas en el “respeto mutuo” con Estados Unidos y negó que esté amenazando a Ucrania, pese a haber concentrado tropas en la frontera. Pero se mantuvo firme en su reclamo y reiteró que necesita garantías concretas para su seguridad.



“No queremos desatar la guerra, no la necesitamos para nada”, afirmó el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, uno de los hombres más próximos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante un homenaje a las víctimas del bloqueo de Leningrado, en San Petersburgo, durante la II Guerra Mundial.



“Hoy dicen que Rusia amenaza a Ucrania. Es un completo disparate; no hay ninguna amenaza”, dijo Pátrushev, ex jefe del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB), citado por la agencia Interfax. Y agregó que quienes pretenden imponer la guerra, sobre todo desde Occidente, se mueven por intereses egoístas. Agregó que “los propios ucranianos, incluidas sus autoridades, declaran que no hay ninguna amenaza”.



“Pero altos cargos de Estados Unidos afirman que existe una amenaza y están dispuestos a pelear, suministrando armas, hasta el último ucraniano”, aseguró Pátrushev, y agregó que a ellos “no les preocupa si hay o no bajas en cada uno de los bandos”.



Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comunicó a su par ucraniano Volodímir Zelenski, que hay una “clara posibilidad” de que Rusia invada Ucrania en febrero.



Aunque las tensiones están al máximo desde hace meses entre Moscú y los países occidentales en torno a Ucrania, las autoridades rusas subrayaron ayer que tienen intención de seguir la vía diplomática. “Queremos relaciones buenas, equitativas, de respeto mutuo con Estados Unidos, como con todos los países del mundo”, declaró el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.



Sin embargo, insistió en que Moscú no quiere una posición en la que su seguridad “se vea infringida diariamente”, como ocurriría si Ucrania fuera incorporada a la Otan, una eventualidad que Rusia ve como una amenaza existencial.



Por su parte, muchos civiles del país ucraniano cada fin de semana cogen las armas y acuden a cursillos para formarse en instrucción militar. El objetivo es poder asistir al Ejército de Ucrania en el caso de invasión rusa.



Son funcionarios, hombres y mujeres de todas las edades. Aprenden a utilizar armas para combatir en el caso de una invasión.