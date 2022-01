Los cuatro pacientes se recuperan en sala general

lunes 31 de enero de 2022 | 6:04hs.

Los dos pacientes restantes con diagnóstico de botulismo, que permanecían en cuidados intensivos, desde ayer continúan su recuperación en habitaciones de la sala general del Hospital Samic de Eldorado, donde se encuentran desde hace más de tres semanas, cuando fueron derivados desde la localidad de Andresito.



Se trata de las dos mujeres de 25 y 58 años, que se sumaron al bebé de poco más de dos años y al hombre de 33 años, que pasaron a sala común el viernes.



Los cuatro pacientes continúan con una evolución favorable luego de estar varias semanas en estado crítico por consumir unos chorizos de elaboración casera que desencadenaron un brote de botulismo en la localidad de Andresito.



Los casos de la enfermedad -que es causada por la toxina Clostridium botulinum-, se dieron a conocer el pasado 6 de enero, con la muerte de madre e hijo (77 y 39 años), aunque en total fueron 18 las personas alcanzadas por la intoxicación que debieron ser internadas con distintos niveles de gravedad, pero fueron recuperándose y lograron el alta médica con el correr de los días.



Pero fueron tres las personas que perdieron la vida a causa de la toxina, a madre e hijo se les sumó un niño de apenas 8 años que no pudo superar los daños de la enfermedad.



Los 18 convalecientes estuvieron repartidos en las unidades de terapia intensiva de los hospitales Samic de Eldorado y de Puerto Iguazú.



El botulismo es una patología rara y grave que ocurre como consecuencia del consumo de ciertos alimentos mal conservados.



Es causada por una toxina que ataca los nervios del cuerpo y puede ocasionar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte.



Con mayor frecuencia la toxina es producida por la bacteria clostridium botulinum.



Fue el Instituto Malbrán en que confirmó la presencia de la toxina botulínica, la causante del brote de botulismo en Andresito, a partir de las muestras de los alimentos (chacinados) que le fueron remitidos desde Misiones.



“El resultado positivo del análisis del alimento confirma el diagnóstico clínico y epidemiológico, aún cuando no haya resultados positivos en las muestras biológicas”, habían comunicado días atrás desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia.



También se analizó la presencia de agrotóxicos y pesticidas en los alimentos, lo que terminó siendo descartado, luego del análisis de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).



Según se indicó, casos así no se registraban en la provincia desde hace muchos años. Los últimos casos de intoxicación alimentaria con sospecha de botulismo habían ocurrido en 2018 en Nemesio Parma. Luego de investigaciones y la autopsia de la persona fallecida se determinó que fueron a causa de la presencia de plaguicidas y herbicidas.