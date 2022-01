La Sole, furor en redes pero atenta al uso de sus hijas

lunes 31 de enero de 2022 | 6:00hs.

Muy atenta a la crianza de sus hijas en Santa Fe, Soledad Pastorutti volvió a reflexionar sobre la maternidad e hizo una contundente aclaración.



La cantante, que tiene dos hijas, Regina y Antonia, no les permite que tengan sus redes sociales abiertas, de manera “pública”.



“La más chiquita ahora me pedía tener su Tik Tok abierto y ahí es donde se me ata el moño porque yo no la pasé bien con eso”, contó la Sole en diálogo con La Voz del Interior sobre su nena de 8 años.



“Le digo que por ahora no, porque hay que estar seguro de querer que todo el mundo te conozca y poder disfrutarlo realmente”, es la explicación que le da la cantante a sus hijas, de 8 y 13 años, sobre las redes sociales.



Hace unos días precisamente La Sole fue furor a través de las redes sociales.



Se volvió tendencia gracias a un reciente gesto. En el marco de su noche en Cosquín, la coach de La Voz Argentina, se tomó fotografías con su público, desde arriba de un vehículo, y fue una locura entre sus seguidores.



Además, hizo una publicación al respecto en su cuenta de Instagram, y escribió: “Anoche... ¿Frío? Naaaa ¡¡¡Anoche todo nuestro calor!!! No puedo creer lo que me dan… me hacen tan feliz que no puedo expresarlo… ¡¡¡Tanto amor me emociona!!! Adoro encontrarlos a la salida de cada Cosquín… ¿Se nota?”.



Finalmente, cerró con su etiqueta que marca trayectoria: 26 años de Soledad.