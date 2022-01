Thelma Fardín, una vida jaqueada y la fortaleza de salud que necesita

lunes 31 de enero de 2022 | 6:00hs.

“Me costó mucho reponerme. Son muchas cosas en la vida que se ven hackeadas y por eso tomo medicación y antidepresivos, pero fue algo que estoy tomando que no me sentó bien”, indicó.



“Fue un momento muy duro el de mi declaración. De hecho, te diría que todavía me estoy reponiendo, a pesar de que pasó ya más de un mes”. Con esas palabras, Thelma Fardin se refirió a su situación anímica y de salud, tras haber brindado testimonio en el juicio contra Juan Darthés por violación agravada que se cursa en Brasil.



“Cuando hablamos de revictimización, sabemos que el proceso judicial es extremadamente revictimizante, pero a mí se me acabó la teoría: lo viví en el cuerpo, en carne propia. Entiendo que es parte del proceso, que es muy difícil hacerlo de otra manera, pero no deja de ser muy agotador y hasta que te reponés, pasa mucho tiempo. Yo todavía estoy en ese proceso”, indicó la actriz, que denunció ante la justicia de Nicaragua en 2018 de haber sido violada por el actor durante una gira de Patito Feo por aquel país, cuando ella tenía apenas 16 años.



Tras hacerse pública la denuncia, el actor decidió instalarse junto a su familia en Brasil, su país natal, y se encuentra allí desde ese momento. Según trascendió, la decisión de Darthés estuvo ligada a que el vecino país no contempla las extradiciones para los ciudadanos nacidos allí. Sin embargo, el Ministerio Fiscal brasileño decidió hacer lugar al pedido de justicia nicaragüense tras conocer las apruebas aportadas.



En diciembre, tras haber brindado testimonio ante la justicia brasileña vía Zoom, Fardin debió ser internada. “Mi internación tuvo que ver con eso. La verdad es que tuve un pico de estrés porque me costó mucho reponerme de la declaración. Todavía me está costando... Son muchas cosas de la vida las que tenés jaqueadas... Eso se sumó al momento del año que, para todos, es de muchísimo estrés”, indicó, en diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo Agarrate Catalina.



“Tomo antidepresivos y hubo algo que no me sentó bien de lo que estaba tomando. Muchos medios hablaron de intoxicación medicamentosa y la verdad es que yo tomo medicación desde que volví de México para hacer la denuncia. Está bien. Lo dijeron en esos términos, pero la verdad es que fue una mezcla de todo: un pico de estrés y esos medicamentos que venía tomando. Era un momento muy duro”, aclaró.



“Me parece, justamente, que en un momento tan complejo siento que ha crecido mucho el respeto y el cuidado hacia las víctimas. Por eso, cuando las situaciones se ponen medio escandalosas en torno a mí, genera mucha tristeza, porque lo siento como un retroceso; pero también he sentido muchísimo respeto en algunos medios”, dijo.



La actriz reveló, además, cómo es su presente desde que decidió contar su verdad: “Por un lado, ya no puedo más del agradecimiento a nivel personal por la repercusión que tuvo, en el mano a mano con personas que me cuentan su propia historia. No sé si es algo para celebrar, porque es muy triste lo que hay detrás, pero es algo que reconforta y hace que una no se sienta sola y que valió la pena y el esfuerzo”. “También está todo lo que tiene que ver con el proceso judicial, que es impresionante, porque es histórico. Yo no estoy constituida como querella sino Brasil y la justicia brasilera. Es el Ministerio Público el que dijo: ‘No nos podemos hacer los tontos con esto’. Este juez es el que más denuncias recibe en la justicia federal de Brasil. Por eso, es histórico y que le haya dado lugar ya significa que, afortunadamente, de algún modo se me está oyendo”, agregó. Y concluyó: “Tenemos el deseo de que haya un fallo que sea reparador, de algún modo”.



En cuanto a su relación con Camilo Vaca Narvaja detalló “Por supuesto que estamos atravesados por esto, que es muy duro, es difícil y no es gratis. Nos queremos mucho. Por supuesto que tenemos nuestras crisis de pareja, pero es muy fuerte tener que estar haciendo estas aclaraciones de cara a la sociedad. No nos separamos, pero es un momento muy duro para los dos. Es difícil para mí en particular y estoy decidida en este momento a enfocarme en lo que tiene que ver con el juicio. Por eso, que me quieran correr el eje hacia mi situación sentimental... Además, ¡no creo que a nadie le interese demasiado! Camilo está súper presente y por su historia es muy fuerte que se atrevan a hablar del tema de la desaparición. Hablamos todos los días y es un gran compañero. Estamos tratando de salir adelante, cada uno con su historia personal, y los dos como pareja. Nos queremos y nos respetamos mucho. Tengo la vida jaqueada por el proceso y espero el momento en el que las relaciones con mis seres queridos no estén atravesadas por esto”, finalizó.