Gira, gira la vuelta al mundo

lunes 31 de enero de 2022 | 6:00hs.

Por Ramón Claudio Chávez Ex juez federal

Cuando éramos chicos íbamos a los parques de diversiones para subirnos a la calesita, después a los botes, hasta que apareció “la vuelta al mundo”. Esa rueda gigante que giraba sin cesar, mientras la gente gritaba al descender de la parte más alta.



Primero temíamos abordarla, hasta que nos animábamos, después queríamos volver a hacerlo.



Lo que en principio fue una novedad, se convirtió con el tiempo en algo habitual de los parques de diversiones.



Mientras disfrutábamos de los giros mágicos, nos aferrábamos fuerte con las dos manos a la barra de seguridad de las sillas. De eso no te olvidás nunca.



Para nosotros una diversión plena de adrenalina cuando apuraba su marcha y descendía velozmente, para volver a subir.



Mientras sonaba la música de moda en los altoparlantes, la gente jugaba, sonreía y compartir momentos sociales con la gente de su pueblo



Los parques, como los circos, recorrían los pueblos y ciudades, eran la diversión de chicos y grandes antes de la aparición de la televisión.



Su estancia era de diez días aproximadamente, según el éxito y la respuesta del público.



Tampoco sabíamos que la primera vuelta al mundo se habilitó por primera vez en la ciudad de Chicago, que quería construir algo que llamara la atención como la Torre Eiffel, pero no lo logró.



En algunos lugares se denomina la “rueda de la fortuna”, o “rueda de la noria”, “rueda moscovita”, y en Chicago, “rueda ferris”. Similar a los barcos que trasladan los vagones de ferrocarril en ríos o lagos.



Quizás la vuelta al mundo de los parques sea un homenaje a Pitágoras, que fue el primer griego en afirmar que la tierra es redonda, o al mismo Cristóbal Colón en su viaje descubriendo América.



O tal vez sea un homenaje a la vida misma en tantos lugares del planeta; en definitiva, la vida es un continuo girar.



Lo que para nosotros era patrimonio exclusivo de los parques de diversiones, en muchísimas ciudades eran íconos de atracción turística.



Una noche abordé un vuelo de Panamá a Guatemala, que hacía escala en Managua. Al aproximarnos a la capital de Nicaragua me llamó la atención, en medio de las luces de la ciudad, la rueda de la vuelta al mundo con luces amarillas girando sin parar.



Estando en el aeropuerto, mientras bajaban las personas que venían a ese destino y ascendían las que iban al final del viaje, aprecié que la rueda no se detenía, es decir, no subía ni bajaba nadie.



Seguramente estaría en un lugar público como un elemento decorativo.



En el malecón de Guayaquil la rueda es iluminada durante las noches con distintos colores, como si fuesen varias.



Un hombre venía en un lapso de treinta días a observar el giro del artefacto, siempre se sentaba en el mismo banco, con una mirada melancólica. Otro se le acercó y le preguntó:



-¿Qué sensación le causa?



–¡Tristeza! Veníamos todos los fines de semana con mi mujer, que se murió hace un mes.



El río Guayas, que bordea sus costas, guardó silencio.



No siempre es motivo de tristeza, generalmente lo es de alegría, de niños, jóvenes y mayores, que se suben a la rueda sonrientes disfrutando el entretenimiento.



El ser humano busca momentos de esparcimiento, acompañar a los niños de la familia en los juegos, en las salidas grupales, de alegría y gozo.



Los parques de diversiones ya no vienen a los pueblos; los juegos mecánicos están en espacios públicos o concesionados.



Antes los juegos venían hacia nosotros, ahora tenemos que ir a buscarlos en lugares donde la vuelta al mundo es un combo con otras cosas.



Al final de cuentas, “la vuelta al mundo” da vueltas como la vida misma, a diferencia de que esta última no para siempre en la misma estación.