Temporada en juego

domingo 30 de enero de 2022 | 12:00hs.

Guaraní se juega esta tarde su estadía en el torneo Regional Federal cuando visite, desde las 17, a Alianza de San Jorge (Corrientes). El objetivo de ascenso está cada vez más cerca y la Franja no debe ceder terreno en una cancha que se presenta complicada en la previa como la de Ferroviario.



El partido, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la región Litoral Norte, será arbitrado por Fernando Rekers (Córdoba). Guaraní se impuso 2-1 en la ida, en Villa Sarita, sufriendo más de la cuenta ante un rival que sorprendió en todos los sentidos por el buen funcionamiento ofensivo a pesar de sus limitaciones evidentes a la hora de comparar planteles.



El equipo de Carlos Marczuk se instaló ayer en la vecina provincia sin bajas confirmadas, al menos hasta el cierre de esta edición. En principio el DT no realizaría mayores modificaciones, aunque hay una duda instalada y es la presencia de Cristian Barinaga en el once titular.



El referente y capitán franjeado fue vital para marcar la diferencia de la llave convirtiendo el gol agónico con un clase propia de su experiencia. Fue tanta la relevancia de su ingreso en el primer encuentro (a los 18’ del segundo tiempo) que ahora Marczuk lo pretende desde el inicio después de que el delantero se manifestara en óptimas condiciones en los entrenamientos semanales.



De ser así, el que saldrá de once será Alan Almirón para que Barinaga haga dupla ofensiva junto a Ignacio Valsangiacomo. El resto del equipo sería el mismo: Eduardo Flores; Alejandro Pérez, Rodrigo Lechner, Ariel Morales y Jonatan Medina; Manuel Roa, Juan Ardetti, Pablo Motta, Juan Manuel Rodríguez; Barinaga o Almirón e Ignacio Valsangiacomo.



La misma realidad

En la vereda de enfrente, Alianza San Jorge pretende marcar presencia en condición de local. Ya lo hizo en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y fue una verdadera sorpresa para todos los presentes; de hecho ganaba el partido con el tanto de Nahuel Galarza y no lo pudo sostener (Flores, de penal, y Barinaga dieron vuelta el resultado).



Con esta premisa, el DT Walter Zacarías tiene intenciones de repetir los titulares con una única duda en la defensa y es la presencia de Guillermo Ledesma, central involucrado en una posible suspensión por parte del Consejo Federal. Su reemplazante natural es Hernán Coronel.