Inclusión y comicidad en un ciclo teatral que recién comienza

domingo 30 de enero de 2022 | 12:30hs.

Este fin de semana comenzó en Jardín América un ciclo de teatro, una oportunidad para que grandes y chicos copen las salas también en verano.



La iniciativa se enmarca como un proyecto que busca llevar el arte circense y teatral de diferentes puntos de la provincia a tierras jardinenses, así como también fomenta la actividad teatral y garantiza el derecho de acceso a la cultura y el arte, sobre todo a los más pequeños.



El proyecto es llevado adelante por la actriz Noelia Pérez, del grupo Teatro para Duendes, comenzó el viernes y se repetirá durante todos los fines de semana de febrero con propuestas variadas y divertidas.



Cada fin de semana variará también el elenco a presentarse y todos los encuentros se llevarán a cabo en la sala de la Asociación Civil Crecer Unidos.



Los encargados de romper el hielo en la edición inicial fueron los teatristas del grupo Capotó Tiaster, con la obra ‘De madres y de niños, ríos de teatro’, conformado por las actrices Diana Garay, Gabriela González, el músico Gabriel Salinas y en el vestuario Bettina Kirchhofer. Todos actuaron por primera vez en Jardín América.



“Hemos recorrido diferentes localidades de la provincia como Bernardo de Yrigoyen, Iguazú, Posadas, Puerto Rico, Eldorado y ahora le tocó a Jardín América, estamos muy contentos de haber compartido con el público”, comentó Garay en diálogo con El Territorio.



La obra que montaron fue estrenada en 2018 y ganó el Festival Provincial de Teatro.



La puesta en escena es divertida e intensa: “Es una obra diferente y trata de tocar temas complejos como lo es el significado del arte, o todo lo que tenemos que atravesar los artistas para poder vivir de lo que nos apasiona”.



“A nosotros nos gusta llegar a lugares donde no hay mucho acceso al teatro, llevando arte a todos los rincones. Por eso estamos muy contentos de participar de este ciclo”, dijo Garay.



Además, comentó lo qué los motiva a llevar adelante la actividad teatral: “Es algo un poco difícil de expresar con palabras pero principalmente significa amor al teatro. Somos un grupo chico y llegar a lugares donde no se conoce tanto el teatro o no hay tanto acceso a este arte, acercarnos a la comunidad y llevar un mensaje es maravilloso”.



Con respecto a las fechas que aún restan del ciclo, Noelia Pérez, coordinadora del proyecto y actriz como la payasa Flora en Teatro para Duendes, expresó que para este proyecto “invitamos a artistas referentes que combinan técnicas del teatro cómico, como clown comedia del arte y circo”.



Además, detalló que la apuesta la escribió junto con Gav Janela, artista de Posadas que “trabaja muy bien la técnica de comedia y arte”.



En ese sentido, el ciclo pretende presentar diferentes técnicas de comicidad: “Estamos muy contentos que se haga en un espacio como la Asociación Crecer Unidos. Un lugar que se dedica a atender a personas con discapacidad, brinda diferentes actividades y siempre busca el bienestar y la salud de quienes asisten”.



“La idea es poder compartir con el público las diferentes formas de hacer teatro cómico, y que puedan retornar a sus casas con las ganas de volver a ver un nuevo espectáculo, porque el teatro hace bien”, alegó.



La segunda jornada se va a realizar el próximo viernes, en el mismo escenario, con la presencia del elenco Terra Nova Teatro. En la tercera jornada, 11 de febrero, se presentará Teatro para Duendes. La cuarta noche el turno será de CasiQueCirco.



El cierre que será la noche del viernes 25 de febrero, la función conjunta de los elencos participantes del ciclo se denomina Payasería Colorada y contará con una divertida y nutrida grilla de presentaciones. La entrada es gratuita y la salida, a la gorra.