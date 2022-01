Intentó abusar de su hermana y lo mató de una puñalada

domingo 30 de enero de 2022 | 6:03hs.

Un hombre de 42 años fue asesinado ayer de una puñalada en el pecho durante una pelea en el partido bonaerense de Florencio Varela y por el crimen detuvieron al hijo de su expareja, quien lo atacó luego de que la víctima intentara abusar sexualmente de su hermana.



El hecho ocurrió pasadas la medianoche en la esquina de las calles 538 y 572, en la localidad de Gobernador Costa.



Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando la víctima, a la que identificaron como Óscar Darío Gómez, acudió a la vivienda de su ex pareja en estado de ebriedad.



Gómez preguntó por la mujer, que no se encontraba en la propiedad, y luego encontró a la hija de 15 años, a la que empezó a manosear e intentó violar.



Ante esa situación, la adolescente comenzó a gritar y una vecina llamó al hermano de 22 años, que se encontraba a pocas cuadras, en la casa de un primo.



De inmediato el joven acudió al lugar y al encontrarse con el hombre comenzaron a pelear.



En ese marco, Gómez agarró un palo para golpear al joven, quien extrajo un cuchillo y le dio un puntazo en una de las tetillas del hombre, que le perforó la arteria aorta y le provocó la muerte en el acto.



Efectivos de la comisaría 2da. de Florencio Varela acudieron a la escena del crimen y encontraron tendida en el suelo boca arriba a la víctima.



Minutos después los agentes afectados al operativo establecieron que el autor del homicidio se había dirigido luego a un domicilio cercano, por lo que la Justicia ordenó que se realiza un allanamiento de urgencia y aprehendieron al joven.



El detenido se abstuvo a declarar más tarde y no se descarta que por los antecedentes de violencia la causa pase a investigarse como legitima defensa.