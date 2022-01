Comisario retirado denunciado por golpes y amenazas a su pareja

domingo 30 de enero de 2022 | 3:55hs.

Una empleada municipal de 50 años denunció el viernes a su pareja por presuntos golpes y amenazas de muerte, al tiempo que expresó su temor ante posibles represalias y solicitó medidas de protección.

El acusado tiene 56 años, es comisario general retirado de la Policía de Misiones y actualmente se desempeña como funcionario de la Municipalidad de Oberá.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría de la Mujer, con asesoramiento de personal de la Línea 137 de asistencia a las víctimas de violencia. Interviene el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

En el diálogo con El Territorio, la presunta víctima aseguró que el hombre le propinó golpes de puño, la arrojó al piso y la amenazó con incendiar su casa.

Precisó que el sospechoso está separado de la madre de sus tres hijos, todos policías en actividad, por lo que dispone de aceitados contactos en la fuerza.

En tanto, precisó que estaban en pareja desde febrero del año pasado, aunque recién en noviembre el retirado se mudó con ella a su casa. La convivencia hizo aflorar los primeros indicios de violencia, indicó la denunciante.

“El miércoles salió del trabajo en la Municipalidad y no volvió. No me atendía el teléfono ni respondía los mensajes. Me preocupé mucho y le comenté a un hijo, que me recomendó que haga una exposición. Pero ayer (por el jueves) volvió como si nada y la única explicación fue que estaba trabajando. Le dije que era mentira, empezamos a discutir y entonces me golpeó”, relató.

Siempre según la mujer, además de golpearla el comisario retirado la amenazó con quemar su casa si lo denunciaba.

“Te hago desaparecer”

Visiblemente consternada por la situación, la señora reconoció su temor a represalias ya que reside sola y, al menos hasta ayer, no había recibido el botón antipánico.

“Le dije que le iba denunciar y me amenazó. Me dijo: “Ni bola te van a dar. Si quiero te hago desaparecer y nadie va a saber que fui yo. Te puedo prender fuego la casa. Pensá el calor que hace y vos fumás. Sólo falta una chispita”. Ahí no aguanté y le dije de todo. Pero él me hablaba despacito para que los vecinos no escuchen”, detalló.

El violento episodio se habría registrado entre las 19 y 19.30 del jueves, luego el implicado se fue del domicilio sin retirar sus pertenencias.

En la víspera, en tanto, la mujer solicitó asistencia a la Línea 137 y radicó la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Mujer.

Mencionó que hubo episodios de violencia previa, pero nunca tan graves como lo que sucedió el jueves.

“Por ahí no le gustaba algo y me empujaba, pero después me pedía perdón y decía que iba a cambiar. Que andaba nervioso por el trabajo y otras excusas. Todo empeoró cuando vino a vivir conmigo porque no aportaba nada, siendo que tiene dos sueldos y aparte hace seguridad privada. No se le podía decir nada. Y la gota que colmó el vaso fue el miércoles que no volvió y me salió con excusas, entonces le dije que se vaya y quedó loco”, precisó.

Con relación a los golpes, en la víspera la mujer presentaba hinchazón en la cara y excoriaciones en los brazos.

“Quiero que esto se sepa porque no me dieron el botón antipánico y tengo terror que me haga algo. Esta persona tiene muchos contactos y está acostumbrado a manejarse así”, alertó.