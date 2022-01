River se paseó por el monumental

domingo 30 de enero de 2022 | 6:05hs.

River parece no perder el envión triunfal con el que cerró el 2021. Anoche, en un partido amistoso, tuvo un gran desempeño y se despachó con una victoria por 3-0 ante Platense que le permitió quedarse con la Copa Ángel Labruna. El equipo Millonario fue de menor a mayor y finalmente brindó un gran espectáculo ante su gente en el estadio Monumental.



El primer tiempo dejó a las claras que ambos equipos se encuentran en instancia de trabajos de pretemporada. Falto algo de intensidad y de claridad en las intenciones de los dos conjuntos. Sin embargo, el Millonario, en consonancia con el espíritu que caracteriza a los equipos de Marcelo Gallardo, mostró una actitud ofensiva mucho más clara ante un Calamar al que le costó demasiado adelantarse en el campo de juego.



Sobre los 15 minutos llegó la apertura del marcador. Como lo había hecho ya en ocasiones previas, River insistió con el ataque por la banda derecha. Por allí se escapó Alex Vigo, quien combinó con Enzo Fernández. El joven mediocampista asistió a Santiago Simón, quien remató al arco pero se encontró con las manos del arquero Jorge De Olivera. Pero el misionero no pudo contener y en el rebote apareció Braian Romero -por escasos centímetros en posición adelantada- para empujar la pelota al gol.



No iba a pasar demasiados sobresaltos River hasta el cierre de la primera etapa. Platense tan solo se acercó con un tiro libre de Horacio Tijanovich que rechazó corto el arquero Ezequiel Centurión y que finalmente nadie pudo empujar con destino al arco.



River encontró aún mejor ritmo en el segundo tiempo y a los diez minutos logró estirar la diferencia con una gran aparición de Enzo Fernández. El joven mediocampista avanzó con balón dominado y antes de pisar el área decidió sacar un remate esquinado ante el que nada pudo hacer De Olivera.



El equipo de Gallardo parecía cada vez más cómodo en el campo de juego, incluso con los numerosos cambios que dispuso el entrenador promediando la etapa. En ese momento se dio una situación inusual: la salida de Braian Romero dejó al Millonario sin delanteros en cancha. Eso no impidió que el local mostrara su mejor versión en ese tramo del partido. Y, a diez minutos para el cierre, llegó el tercer tanto de la noche. Jorge Carrascal fue quien culminó una estupenda jugada colectiva en la que tuvo gran preponderancia uno de los refuerzos: Tomas Pochettino.



Ante un Platense deslucido, River - que no tuvo a los futbolistas que fueron convocados para disputar las Eliminatorias Sudamericanas (Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y Héctor David Martínez)- se quedó con una victoria que también aporta mucho desde lo anímico.



El próximo compromiso del Millonario será el sábado 5 de febrero, nuevamente en el Antonio Vespucio Liberti, pero desde las 20 ante Vélez por el trofeo Juan Gilberto Funes.



El debut oficial del Millonario en la Copa de la Liga será el sábado 12 de febrero ante Unión de Santa Fe en el 15 de Abril. En la Copa Argentina, en cambio, iniciará su camino contra Deportivo Laferrere. Platense, que también integra la zona 1, comenzará como local el domingo 13 recibiendo a Talleres.