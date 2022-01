Primera muerte pediátrica por transmisión de Covid de madre a hijo

domingo 30 de enero de 2022 | 6:06hs.

Un bebé de apenas cuatro días se convirtió ayer en la víctima más pequeña del coronavirus en Misiones. Según explicaron desde el Ministerio de Salud Pública, se trata de la primera transmisión vertical de la enfermedad de madre a hijo en la provincia. “Su mamá es una paciente positiva y cuando nace se le interna y se le hace el PCR que termina dando positivo. Los bebés cuando nacen, generalmente son negativos”, explicaron desde la cartera sanitaria a El Territorio.



La transmisión vertical es el contagio de una infección u otra enfermedad de la madre a su hijo, que puede ser antes del nacimiento, durante el parto y después del parto.



En ese contexto, la madre de la criatura, que no está vacunada contra el Covid-19 y no tiene riesgo de muerte, es oriunda de Puerto Iguazú, pero dio a luz en el Hospital Samic de Eldorado.



Los datos a los que accedió este medio dan cuenta de que el bebé no respondió al tratamiento instaurado y termina perdiendo la vida por un fallo multiorgánico.



Se trata de la sexta muerte pediátrica en Misiones, todos ellos niños que no estaban vacunados por no estar dentro del grupo alcanzado por la campaña de inmunización o bien, por decisión de sus padres.



El domingo pasado el Ministerio de Salud Pública informó el deceso de una niña de 7 años de Oberá, que además de coronavirus tenía encefalopatía crónica no evolutiva (Ecne) y, según dio cuenta la cartera sanitaria, no estaba vacunada por decisión familiar.



El jueves 20 de enero, también en la Capital del Monte, un pequeño de 4 años con ceguera falleció en el Hospital Samic de Oberá, adonde arribó apenas un par de horas antes con un cuadro de fiebre y decaimiento general. Pese a tener edad para recibir la vacuna, no estaba inoculado.



El miércoles 26 perdió la vida un bebé de 2 meses oriundo de Dos de Mayo. El niño, además de dar positivo al test de coronavirus, se había intoxicado por beber infusiones caseras. Al ser menor de 3 años, no estaba vacunado porque no hay dosis aprobadas en el país para esa franja etaria.



También murió un bebé de un año oriundo de Puerto Piray que además de Covid-19 tenía síndrome de West. Y otro de Wanda, de 44 días, con síndrome neurológico grave.



Partes de salud

La cartera sanitaria provincial detalló que ayer se notificaron otros 1.530 contagios de coronavirus y siete fallecidos, entre ellos el bebé de cuatro días. Con este dato, desde que comenzó la pandemia se acumulan 69.228 positivos en la provincia y 811 muertes a causa de la enfermedad.



Los seis pacientes fallecidos restantes tenían entre 37 y 82 años, cinco de ellos tenían apenas una dosis de la vacuna contra el Sars-Cov-2 y uno no estaba inoculado por decisión propia.



En relación a los reportados ayer, la mayor cantidad (678) se detectó en Posadas, en tanto que en Eldorado se registraron 121 casos, en Montecarlo 105, en Garupá 82, en Candelaria 64 y en Leandro N. Alem 45. Los demás se repartieron entre 28 localidades.



Los casos activos -personas cursando la enfermedad- son 15.781, de los cuales 221 están internados en hospitales o sanatorios. Hasta ayer las personas recuperadas eran 52.636.



Mientras, a nivel nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, informó otros 41.978 nuevos contagios de coronavirus y 179 muertes. Con estos datos, el total de positivos desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.313.614, mientras que las víctimas mortales suman 120.836.



Del viernes a ayer se realizaron 77.448 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 54,2%, un índice que mantiene una tendencia decreciente en los últimos días.



De acuerdo al parte epidemiológico, hasta ayer en Argentina había 2.924 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. Son 21 menos que el viernes. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 49,8%.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17