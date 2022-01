La estrategia de Cristiano Ronaldo para pasar desapercibido en Disney París

domingo 30 de enero de 2022 | 6:01hs.

Cristiano Ronaldo es una de las personas más famosas de todo el mundo. En consecuencia, le es casi imposible pasar inadvertido en los lugares y es por eso que no tiene muchas más opciones que ir a eventos privados o moverse con seguridad para evitar una avalancha de personas pidiéndole una foto. Sin embargo, una vez intentó una interesante estrategia para ir al parque de atracciones de Disney París junto a su actual pareja, Georgina Rodríguez.



CR7 se armó un disfraz a medida para que nadie notara su presencia en uno de los sitios más concurridos por los turistas en todo el continente europeo. “Tenía unas pelucas en Madrid con pelo de verdad y pensé ‘¿por qué no arriesgarse?’. Me puse una peluca, una bufanda y unos anteojos de sol. No recuerdo en qué montaña rusa estabámos, pero la peluca se me empezó a salir, la tomé y cuando terminó el juego me la volví a colocar”, comentó en una parte del documental Soy Georgina, que se estrenó hace unos días en la plataforma de Netflix.