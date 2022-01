Tras el pacto con el FMI, se espera el envío del proyecto al Congreso

domingo 30 de enero de 2022 | 6:02hs.

Legisladores del oficialismo y de la oposición ponderaron el pasado viernes el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el envío al Congreso del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para su tratamiento, y adelantaron que durante la discusión parlamentaria se debatirán los motivos del origen de la deuda que Argentina contrajo con ese organismo.



Fuentes del oficialismo expresaron que en los próximos días se definirá si el proyecto que se enviará al Parlamento para su aprobación será incluido en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero, o si comenzará a discutirse tras la apertura del período ordinario el 1 de marzo.



Los puntos principales del entendimiento se discutirán en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, informaron fuentes parlamentarias.



El presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Sergio Massa, fue de los primeros en expresar su satisfacción por el entendimiento al asegurar que “es una muy buena noticia para el país” que “no impone ni condiciona” sino que “genera confianza, dentro y fuera del país”, y consideró que con la deuda con el FMI “el país tenía un ancla en la deuda heredada”.



“La deuda, como estaba, era un problema. El acuerdo es una solución”, afirmó el titular de la Cámara baja, tras el anuncio formulado por el presidente, y aseveró que confía en que “la oposición actuará con responsabilidad y patriotismo” en la discusión en el Congreso.



La oposición espera detalles

Desde el Senado, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, expresó también su beneplácito por el anuncio, pero aclaró que la oposición espera conocer los detalles del convenio para avanzar en el respaldo en el Parlamento.



“Preferimos mil veces este acuerdo pero que no conocemos la letra chica de ese acuerdo”, declaró Cornejo en declaraciones a la prensa.



Su par de la UCR, Luis Naidenoff, sostuvo que “es una buena señal” la decisión y señaló que “ya habrá tiempo para discutir sobre las responsabilidades del endeudamiento” así como “las implicancias del acuerdo para el país”.



Desde el Frente de Todos en el Senado anticiparon el apoyo a la propuesta que enviará el gobierno para la renegociación del pago de la deuda.



El vicepresidente primero del Senado, Maurice Closs (FdT-Misiones) manifestó su satisfacción por el entendimiento al señalar que Argentina debe ser de esta forma “un poco más parecida al resto del mundo”.



“Muy Bien! Ahora a poner a crecer este país de manera sustentable. Generemos empleo formal, exportamos y disminuyamos la pobreza. Seamos un poco más parecidos al resto del mundo!”, expresó desde su cuenta de Twitter.



Desde el kirchnerismo, la senadora Nancy González dijo que “es muy positivo que este nuevo acuerdo pueda ser debatido y aprobado por el Congreso” y consideró que se trata de “una solución razonable al tremendo problema de la deuda que nos dejó el gobierno de Cambiemos cuando de forma irresponsable tomó el endeudamiento más grande de nuestra historia”.



Su compañero de bancada, el senador por Salta, Sergio Leavy, coincidió con la valoración del acuerdo y aseguró que desde el Congreso serán “los garantes” de que “las pautas que acordó el equipo de gobierno se cumplan”.



“Sin restricciones para los jubilados y los que más lo necesitan. Sin reforma laboral. Sin devaluaciones y sin tarifazos”, aclaró el legislador oficialista.



Roberto Mirabella, senador por Santa Fe, consideró que el acuerdo “permite cumplir con los compromisos asumidos y seguir adelante en el camino de desarrollo y crecimiento” y “no impone ni condiciona” sino que “es el resultado del gran trabajo de @alferdez y de @martin_M_guzman y todo su equipo”.



Desde la Cámara de Diputados, el diputado Facundo Manes (JxC-Buenos Aires) dijo que “es una buena noticia que después de dos largos años estemos llegando a la recta final de las negociaciones con el FMI” aunque consideró que “debe ser parte de un plan de crecimiento” ya que “si Argentina no transforma su matriz productiva y encara un camino verdadero de desarrollo, no hay ni habrá acuerdo que nos saque de esta decadencia crónica”.



El jefe del interbloque de JxC, Mario Negri, sostuvo que “es positivo” el entendimiento para “evitar los costos descomunales si se iba al default” y explicó que “la carta de intención” sobre el acuerdo “debe ir a Congreso” para poder “no sólo las metas fiscales sino cómo se va a llegar y de qué manera”.



Negri también sostuvo que “si el Ejecutivo tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias”.



Los pasos a seguir con que el proyecto “vaya al Congreso, que el Congreso lo examine y que el ministro (Martín) Guzmán explique los cómo”, aseveró el diputado del radicalismo en declaraciones formuladas a la prensa.

El presidente le pidió mayor autocrítica al Fondo Monetario

El presidente Alberto Fernández habló luego de anunciar el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda, y sostuvo que “el Fondo tiene que hacer una crítica mucho más profunda, no solamente a lo que ocurrió específicamente en Argentina, sino a lo que ha sido su política permanente en las últimas décadas”.



En declaraciones a la cadena rusa RT, agregó: “Ha llevado planes a países que terminaron conmoviendo y conmocionando a sociedades enteras”.



En ese marco, el mandatario afirmó que el FMI “debe revisar doblemente esas lógicas” porque “la pandemia impone cierto deber moral y ético que nos haga entender que la economía tiene que estar al servicio de la gente”.



“Fue una negociación difícil, donde aceptaron nuestras lógicas, pero objetivamente me parece que el Fondo tiene que hacer mucho más”, completó Fernández.



Sobre el FMI, insistió en que “no basta con la crítica que hizo sobre cómo concedió el crédito a la Argentina allá en 2018, porque es un crédito que no tiene ninguna racionalidad técnica, aún pensado desde el Consenso de Washington”.



Por último, manifestó su esperanza de que la Argentina “tenga un proceso de crecimiento” que le permita sobrellevar esta deuda “con más tranquilidad”.