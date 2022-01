La letra chica del acuerdo se conocerá en los próximos días

domingo 30 de enero de 2022 | 6:02hs.

El acuerdo anunciado entre el gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) será completado en las próximas semanas con el detalle de los aspectos técnicos de las políticas financieras, fiscales y monetarias, de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio organismo multilateral de crédito en su declaración formal.



El entendimiento que se suscribirá no será un stand by como el de 2018, sino uno de Facilidades Extendidas o Extended Fund Facilities (EFF).



La principal diferencia entre ambas modalidades es la duración más larga del EFF pero también su mayor nivel de exigencia en los requisitos, algo que no formaría parte del entendimiento alcanzado según lo señalado por Guzmán en la conferencia de prensa del viernes.



Respecto de la redacción definitiva, Martín Guzmán aclaró que el trabajo de los memorandos de políticas económicas y financieras va a demandar “algunas semanas”, en tanto en el Fondo se indicó que proseguirán las gestiones “en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico”.



“Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”, completó el organismo.



No habrá políticas de ajuste

En ese sentido, el ministro Guzmán hizo hincapié en el hecho de que “no haya políticas de ajuste”, en tanto que el presidente Alberto Fernández precisó en su mensaje que no habrá reforma laboral ni previsional, del mismo modo que no se pondrá como requisito la privatización de empresas públicas.



La duración del acuerdo será de 30 meses, con diez revisiones trimestrales.



Del resultado de esas revisiones dependerán los desembolsos periódicos del programa, equivalentes en su totalidad a los 44.500 millones de dólares que deben refinanciarse del préstamo de 2018.



“Con esos desembolsos se irán haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas”, aclaró Guzmán.



El déficit fiscal primario (ingresos totales menos gastos totales, sin incluir los servicios de la deuda) tendrá una reducción gradual, con un equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno en 2002, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, en el marco de “una economía que se recupera”.



El financiamiento monetario, consistente en la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional por adelantos transitorios y/o transferencia de utilidades, caerá al 1% del PBI en 2022 (fue del 3,7% en 2021 y de 7,3% en 2020), alrededor del 0,6% en 2023 y cercano a cero en 2024.



La política cambiaria no tendrá modificaciones y “no va a haber ningún salto cambiario”, manifestó Guzmán.



El FMI señaló que se convino con el gobierno que “una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, aunque no se aportaron precisiones sobre a cuánto ascenderían esos recortes, tanto para el gas como para la electricidad, además de no incluir al transporte público.



Ambas partes coincidieron en la necesidad de subir las tasas de interés a niveles reales positivos, de manera de “respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad”.



En la actualidad la tasa de referencia se encuentra unos diez puntos porcentuales debajo de la inflación.

Un cambio filosófico en relación a otros planes

El acuerdo del gobierno con el FMI aportó un manto de mayor certidumbre sobre el sendero económico que podrá transitar la Argentina en los próximos años y, como novedad, devendría en el primero de los 22 que firmó el país desde que ingresó al organismo, donde se acepta que la Argentina recorra una dinámica de aumento en el gasto real, y no de ajuste.



Pese a que aún queda por ver la letra chica con detalles de, por ejemplo, el cronograma de desembolsos y la dinámica de los subsidios y política tarifaria, pasó cerca de un año y medio de negociación para llegar a un entendimiento que contenga semejante cambio filosófico.



“En este acuerdo, se pactó que en ninguno de los años del programa deja de incrementar el gasto en términos reales y eso representa un gran giro filosófico importante de esta historia; además, se contemplan variables de ajuste que pueden incrementar aún más el gasto de capital, en la medida que se consigan más recursos respecto de la línea de base, léase otros organismos como el Banco Mundial, el BID o el Club de París”, graficó un funcionario argentino que participó en las negociaciones.



“El sendero fiscal fue siempre el corazón de la discusiones”, sostuvo el funcionario que dio cuenta de que hasta último momento los técnicos de ambas partes habían estado trabajando para definir en conjunto cómo se iba a comunicar el entendimiento que se había logrado sobre el filo del primer vencimiento del año con el FMI, por 717 millones de dólares.



De esta forma, el funcionario resaltó, por un lado, que se dejó de lado por primera vez el concepto de que para salir de una crisis económica hay que bajar el gasto, sin mirar si ese ajuste provoca una recesión: ahora también es importante ponderar si la economía crece, para determinar el nivel de gasto y poder pagar las deudas.