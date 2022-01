Vuelven las altas temperaturas, pero ya no serán extremas

domingo 30 de enero de 2022 | 6:04hs.

Después de quince días de temperaturas por encima de los 40°, superando los valores históricos para Misiones, así como sensaciones térmicas extremas, la ola de calor dio una tregua desde el miércoles dando paso a un ambiente agradable con noches y mañanas frescas. El lunes pasado Posadas rompió el récord de máxima con 42,5° y una sensación térmica de 47,7°.



Desde el martes y hasta el jueves, varias localidades presentaron fuertes chaparrones acompañados de granizo y en otras, como Posadas, hubo apenas unas lluvias localizadas por sectores. Las precipitaciones, sin embargo, no fueron suficientes y persiste el riesgo de incendios en todo el territorio.



No obstante, según indican los pronósticos, esta masa de aire agradable terminaría hoy, dando paso a otro período de altas temperaturas, pero que no será tan extenso ni intenso como la anterior. Las temperaturas máximas rondarán entre 34° y 38° para la primera semana de febrero.



“Hay posibilidades de que esta semana entre el jueves y el viernes tengamos un pico de 39° y 40° en Posadas”, explicó Favio Cabello, meteorólogo y titular de la Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales (Opad).



En tanto, se esperan lluvias para el jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana en toda la provincia.



Según la dirección General de Alerta Temprana del Ministerio de Ecología, hoy habrá buen tiempo y el cielo estaría parcialmente nublado en las zonas Centro y Norte, pero más despejado al Sur, donde vuelve el calor por la tarde.



No se esperan precipitaciones y la temperatura máxima estimada en la provincia será de 34º para Apóstoles con igual sensación térmica. La mínima sería de 17º en Bernardo de Irigoyen.



Mañana continuará el tiempo estable, estaría despejado a la mañana tanto en el Sur como en zona Centro. Ambiente caluroso por la tarde con máximas de entre 33° y 35°.



Tampoco se esperan precipitaciones para mañana. La temperatura máxima en la provincia estimada será de 35º para Posadas con igual sensación térmica, la mínima sería de 18º para San Pedro.



Estos aumentos de la temperatura, cada vez más extremos, se deben al llamado cambio climático, explicaron los especialistas. Un fenómeno que si bien es natural y a largo plazo, la acción del hombre en su paso por el planeta aceleró este proceso a niveles inimaginados.



“El clima está cambiando a nivel global y nosotros lo estamos viendo a nivel local como parte de eso. Lo que uno piensa es que el cambio climático va a venir o va a suceder, pero la realidad es que ya lo estamos viviendo”, había asegurado a El Territorio Agostina Le Vraux, licenciada en Genética, docente e investigadora de la Unam y coordinadora del Centro de Investigación del Jardín Botánico.



Mientras, Cabello, de la Opad, había señalado que el pronóstico de aumento de temperatura que se esperaba para 2100 se acortó para el 2050: “Lo que el cambio climático está provocando es que la variabilidad climática sea más frecuente. Se puede pasar de períodos secos a lluviosos en un mismo año, de una neblina a un tornado”.

En cifras

42,5° Fue la temperatura máxima histórica que registró Posadas el pasado lunes. La sensación térmica ese día también fue extrema: de 47,7°.