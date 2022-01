La falta de combustibles afecta a más ciudades y crece la brecha

domingo 30 de enero de 2022 | 6:04hs.

La falta de combustibles se agudizó en estaciones de servicio de distintos puntos de la provincia. Ya a mitad de semana en ciudades fronterizas como Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen se observaron largas filas de espera para cargar. Pero ayer las extensas colas se vieron en varias localidades e incluso en algunas se apuntó a que no se conseguían combustibles desde el día anterior.



En tanto, ayer estaciones de servicio privadas de Paraguay elevaron el valor de los combustibles entre 400 y 600 guaraníes por litro (entre 14 y 21 pesos aproximadamente). Este nueva suba hace esperar que sean más los automovilistas paraguayos que se vuelquen a buscar combustibles a las ciudades fronterizas argentinas más cercanas.



También en Brasil hace dos semanas se aplicó un aumento en los precios de los combustibles por una mayor cotización del petróleo.



Así en Foz de Iguazú, el litro de nafta premium cuesta actualmente 6,52 reales (equivalente a 234 pesos).



Faltan los más económicos

Desde el viernes por la tarde hay faltante de gasoil en algunas estaciones de servicio de YPF de Eldorado. Desde los comercios se había asegurado que para el mediodía arribarían camiones cisterna a la ciudad y se normalizará el servicio. En algunas estaciones de servicio el faltante del diesel, en sus dos variantes, es total, mientras que en otras aún tienen algo en los depósitos, pero sólo expenden a los vehículos vinculados a servicios esenciales.



“Desde ayer hay faltante -comenta el encargado de una de las estaciones de servicio ubicada sobre la avenida San Martín-. Aún nos queda algo en stock, pero estamos atendiendo sólo a vehículos de servicios, como ambulancias y bomberos. La información que tenemos es que al mediodía llegará un camión para abastecernos y ahí se normalizará. En cuanto a naftas, todavía tenemos”.



En otra estación de servicio el gasoil se encontraba agotado, pero también afirmaron que en el transcurso del día se normalizaría la situación.



La falta de combustibles y las largas colas para abastecerse también se vieron el sábado en Puerto Libertad y Wanda (estaciones Shell). Todo esto se trasladó luego a Puerto Esperanza, donde además de haber una estación de la petrolera Shell, hay dos de la estatal YPF.



No se sabe con certeza, hasta cuándo los automovilistas deberán padecer esta situación o si pasará a ser algo definitivamente habitual.



En Paraguay el precio sube

El combustible subió ayer en gasolineras privadas de Paraguay entre 400 y 600 guaraníes por litro. La medida generó la protesta de automovilistas ante las frecuentes subas que se dieron en los últimos meses en ese país. En Paraguay el gasoil en la petrolera estatal, que no subiría sus valores, está en 6.330 guaraníes, unos 225 pesos (en Misiones este combustible se ofrece desde unos 89 pesos).



Por otro lado, se estima que la nafta súper quedaría con la nueva suba unos 7.400 guaraníes es decir unos 264 pesos (en Misiones se consigue por unos 94 pesos).



Mientras, el combustible de mayor calidad, la nafta premium, se iría hasta los 8.400 guaraníes (en Misiones se ofrece a unos 108 pesos), unos 300 pesos por litro.



Entre las razones de la suba se apunta al mayor costo de transporte de los combustibles hacia el país. Esto se da por el dificultoso transporte de las barcazas con un río Paraná con muy baja profundidad para la navegación.



Esto obliga a los barcos, según se detalló en el diario Última Hora, a transportar solo la mitad de la carga de los combustibles.



“Como si eso no bastara, está el cuarto factor que es el alcohol, que está a 5.800 guaraníes el litro y se exige mezclar en 25% con las naftas”, lamentó Robert Bosch, directivo de Terminales y Logística Portuaria SA (TLP).



También se indicó que incide la menor apreciación del guaraní frente al dólar.

Con la información de corresponsalías Eldorado y Puerto Libertad