Justicia dictó orden de no innovar sobre toma de terreno

domingo 30 de enero de 2022 | 6:04hs.

Desde el sábado de la semana pasada varias familias ocupan de manera irregular un terreno municipal ubicado en el barrio Obrero, de Bernardo de Irigoyen, sitio destinado a la construcción de viviendas sociales.



Tras el hecho, el municipio de Bernardo de Irigoyen pidió vigilancia policial en el lugar y realizó la denuncia correspondiente por usurpación, por lo que tomó intervención de la causa el Juzgado de Instrucción 1 de San Pedro, a cargo del juez Ariel Omar Belda Palomar, desde donde el viernes último, se dictó la medida de no innovar y en la mañana ayer, sábado, les empezó a llegar las notificaciones a los invasores del terreno en cuestión.



Son más de 30 familias que ingresaron al lugar y armaron precarias carpas, muchas de las familias compuestas por cuatro a seis integrantes, quienes argumentan que no tiene lugar donde construir y no pueden seguir pagando alquiler, necesitan que el municipio o las autoridades que correspondan le den asistencia o que puedan llegar a un acuerdo para tener un lugar donde construir sus viviendas.



Los ocupantes, en diálogo con la prensa, remarcaron que los terrenos donde están ahora debían ser asignados a la construcción de viviendas sociales, pero nunca se hicieron.



El Territorio dialogó con el intendente municipal Guillermo Fernández, quien manifestó: “La Justicia interviniente ya actuó, pero hay más pasos a seguir para resolver este conflicto y nosotros esperaremos esos tiempos”.



“Por nuestra parte, con el personal de la Dirección Municipal de Acción Social, hicimos un relevamiento de las familias y la situación de cada una de ellas, trataremos de llegar a una solución para que las familias más necesitadas puedan tener un lugar donde construir sus viviendas”.