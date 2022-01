Demoras para entrar al país por nuevos requisitos

domingo 30 de enero de 2022 | 6:04hs.

Ayer en horas de la mañana se generaron demoras en el ingreso al país por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Es que la entrada en vigencia de los nuevos requisitos para entrar generó confusiones entre el público local y los extranjeros que debieron aguardar para realizar sus trámites migratorios.



“Ahora resulta que no piden PCR, pero nos quieren pedir un seguro de Covid-19. Es impresionante la cola que se armó que llega hasta el lado paraguayo”, comentó una visitante extranjera que se comunicó con este medio por la gran confusión generada.



Según se pudo explicar después, por otras personas que cruzaron la vía internacional, se generó un error en la interpretación de los nuevos requisitos de ingreso al país que comenzaron a aplicarse desde ayer.



Se apuntó así que los argentinos residentes en el país ya no necesitan llevar un análisis de PCR negativo para su reingreso al país.



Se diferenció por otro lado que los ciudadanos de países limítrofes no vacunados o con calendario incompleto de vacunación sí deberán presentar un certificado de PCR negativo.



Así tal como había adelantado a través de la Decisión Administrativa 63/2022, que fue publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial, el gobierno decidió avanzar con una serie de flexibilizaciones respecto de los requisitos sanitarios que se exigen en la frontera.



A nivel nacional también se recordó que quienes desde ayer hayan recibido el esquema de vacunación completo con por lo menos 14 días antes del ingreso a la Argentina “estarán eximidos de realizar la cuarentena”.