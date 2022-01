Los contacto estrecho seguirán yendo a clases

domingo 30 de enero de 2022 | 6:02hs.

A comienzos de marzo, empezará el nuevo ciclo lectivo en Uruguay que tendrá un nuevo protocolo para evitar casos de coronavirus.



El miércoles pasado, las autoridades de Salud y de Educación acordaron realizar cambios en el testeo y las cuarentenas en los establecimientos educativos.



Una de las principales novedades es que, al detectarse un caso de Covid-19 positivo en la burbuja, los estudiantes y docentes que estén asintomáticos no requerirán aislamiento social ni deberán realizarse ningún test.



De todas formas, esta medida, que no varía por la edad o el esquema vacunación de los involucrados, no se aplicará si se produce un brote de contagios en el grupo.



La normativa anterior exigía que se iniciara un protocolo de cuarentena obligatorio y testeo masivo a todos los alumnos y docentes ante la aparición de un único caso.



Tras la nueva adaptación establecida por el Ministerio de Salud Pública, eso ocurrirá si se detectan al menos dos positivos en el mismo grupo y si se considera que hubo un vínculo entre los infectados.



De lo contrario, sólo deberán aislarse e hisoparse las personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad. Si dan negativo en el test, lo repetirán al quinto día de aislamiento.



Además, tras los cambios, ya no se requerirá la cuarentena de todos los grupos en los que trabaja un docente que da positivo. “Tampoco será necesario que se aíslen a todos los grupos cuando el hermanito de un estudiante da positivo”, aclararon las autoridades sanitarias.