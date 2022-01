Crece la rebelión de los músicos contra Spotify

domingo 30 de enero de 2022 | 6:00hs.

La cantautora canadiense Joni Mitchell, fundamental figura del folk norteamericano, y el británico James Blunt se sumaron a la protesta contra la plataforma de streaming musical Spotify por mantener en el catálogo el popular podcast de un humorista que difunde teorías falsas sobre la pandemia y las vacunas. De esta manera, ambos artistas anunciaron que seguirán los pasos del legendario músico canadiense Neil Young, quien esta semana cumplió con sus amenazas y retiró todos sus discos de Spotify.



Las críticas apuntan al podcast The Joe Rogan Experience, que conduce el ex deportista, actor de comedia y presentador Joe Rogan, con millones de reproducciones tanto en la plataforma sonora como en YouTube.



Desde 2020, Rogan ha abonado, él mismo con sus declaraciones y a través de algunos de sus invitados, a teorías antivacunas.



“Spotify se ha convertido recientemente en una fuerza dañina por su desinformación y mentiras sobre la Covid”, había expresado Neil Young días atrás a través de un comunicado en su página oficial, y sentenciaba a modo de ultimátum: “Pueden tener a Rogan o a Young. No a los dos”. Finalmente cumplió y ahora su música sólo puede hallarse en su web personal.



El viernes lo siguió Joni Mitchell, quien en un breve mensaje en su página señaló que “gente irresponsable está difundiendo mentiras que están costando vidas”.



La lista se incrementó este sábado con el músico inglés James Blunt, de 47 años y recordado por su hit You’re beautiful, quien avisó en sus redes que si Spotify no eliminaba “inmediatamente” los podcast de Joe Rogan, se llevará su música a otras plataformas.