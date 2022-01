El comentario de Rocío Moreno tras un posteo de Paulo Londra

domingo 30 de enero de 2022 | 6:00hs.

Paulo Londra revolucionó las redes al compartir una grabación donde se mostró junto a su hija Isabella Naomi, mientras de fondo sonaba una canción inédita. El tierno momento quedó empañado por un fuerte comentario de su ex novia - y madre de sus hijos- Rocío Moreno.



“Papá siempre va ser tu admirador número 1, te amo mi leona, el regreso te lo dedico a vos”, escribió el cordobés que estuvo atravesando un proceso judicial que le impedía sacar música nueva.



La publicación no pasó inadvertida entre sus más de 11 millones de seguidores que lo interpretaron como un anticipo de lo que se vendrá en el 2022, después de tres años sin discografía nueva.



Rocío, que ya es mamá de Isabella Naomi y cursa su segundo embarazo fruto de la relación con el músico, se hizo eco del posteo con una particular historia de Instagram. Utilizó una imagen de una ecografía, pero la intervino de tal manera que pareciera que la beba levantaba el pulgar. “A vos no te llega la dedicatoria y es tipo…”, escribió y en clara referencia a su embarazo de ocho meses.