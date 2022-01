Brad Pitt, envuelto en rumores de romance con la cantante Lykke Li

domingo 30 de enero de 2022 | 6:00hs.

La prensa estadounidense del corazón está obsesionada con encontrarle un nuevo amor a Brad Pitt. Es que la soltería no le resulta gratuita al galán más codiciado de Hollywood y siempre termina siendo relacionado con diferentes personas de su entorno.



Su última conquista sería la estrella pop Lykke Li, una cantante sueca que alcanzó la fama mundial en 2011 con su hit I follow rivers. Al parecer, los artistas son vecinos y y mucha gente los vio cenando juntos, lo que alimentó los rumores de romance.



El rumor que afirma que Brad Pitt y Lykke Li son algo más que amigos circula desde que los vieron compartiendo una cena en un restaurante de Hollywood.



Una de esas fuentes afirmó que habían podido pasar desapercibidos tan fácilmente porque son vecinos. “El tener a alguien que le gusta viviendo tan cerca estaría funcionado perfectamente para Brad”, aseguró.



Otra persona del entorno manifestó que sólo son “vecinos amigables”, que ella es “interesante y única” y que “no está pasando nada romántico entre ellos más que una cercana relación de amistad .



“Él disfruta aprender cosas diferentes de ella. Han estado juntos, han pasado mucho tiempo juntos pero sólo son amigos”, dijo otra fuente.



El diario The Sun confirmó que la supuesta pareja estaba saliendo en secreto y manteniendo su relación bajo el radar desde hace algún tiempo. Sin embargo, hay versiones cruzadas en los medios ya que muchas fuentes cercanas al actor salieron a hablar con la intención de esclarecer los hechos y terminaron generando más confusión.



También están quienes salieron a desmentir categóricamente que sean amigos: “Ni siquiera se han visto en años”. Pero la cena sí existió -con fotos y testigos que lo comprueban- y aparentemente se habrían conocido a mediados de 2021, por lo que esta versión quedaría descartada.



En lo que sí coinciden todas las personas cercanas a Pitt es en que el actor quiere encontrar a esa persona especial con quién compartir sus días a largo plazo.



El problema es que odia el proceso de inicio de una relación, y que no puede hacer nada sin que se especule con su vida sentimental. Es por este motivo que evita tanto las noticias que se escriben sobre él como tener encuentros que podrían terminar en la prensa.



Quién es Lykke Li

Li Lykke Timotej Zachrisson, más conocida como Lykke Li, nació en Ystad, Suecia, hace 36 años. Su perfil musical oscila entre el dream pop, indie y electrónica. Es una artista que ha construido su carrera con esfuerzo y mucho talento.



Conquistó los charts mundiales con “I follow rivers”, una canción de 2011 que la catapultó a la fama internacional.



Vivió en varias ciudades a lo largo de su vida: Estocolmo, Portugal, Marruecos, Nepal, India, Nueva York, y actualmente Los Ángeles. Allí decidió instalarse definitivamente en la casa contigua a la de Brad Pitt.



Trabajó junto a grandes músicos del género como Kanye West y Peter Bjorn and John. Sus canciones aparecen en varias películas y también es una de las más escuchadas de Spotify.