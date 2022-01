Mientras Keko Sotelo sigue grave, su hermano recuperó su libertad

sábado 29 de enero de 2022 | 6:03hs.

Héctor “Keko” Sotelo (36), herido en un tiroteo el jueves por la tarde en Posadas, se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Madariaga en grave estado, intentando recuperarse de un disparo en el pecho que demandó una cirugía de emergencia.



En la víspera surgieron nuevos detalles de las lesiones que recibió y de su estado general que, como se informó, es grave. Persiste el riesgo de muerte. Lo destacado es que recibió en total tres disparos, lo que habla de la pericia de su agresor, que -según la reconstrucción que hizo la Policía- disparó para repeler un ataque y en plena corrida para buscar refugio.



Además del impacto en el pecho, un proyectil dio en el hombro y otro en la pierna, este último con orificio de entrada y otro de salida. Con este pronóstico, se encuentra sedado y con asistencia respiratoria mecánica, con requerimiento de drogas inotrópicas por su hipotensión, dijeron fuentes internas del nosocomio.



Se confirmó que fue él quien efectuó los disparos, ya que la pericia de parafina, que identifica restos de pólvora en la mano, dio positiva.



Resultado contrario arrojó su hermano, Marcos David Sotelo (32), señalado como el conductor del vehículo Ford Ka desde donde se iniciaron los disparos. Por esta razón en horas de la tarde de ayer el hombre recuperó su libertad.



La decisión estuvo a cargo del juez Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo de la investigación. De todas formas, se aclaró, seguirá ligado a la investigación.



Marcos David, como informó oportunamente este medio, fue atacado a tiros la semana pasada, en la madrugada del miércoles 19, en el barrio A 3-2, y recibió un disparo en la pierna. Lo que trascendió fue que, sin mayores detalles ni precisiones, ante la Policía declaró que quienes hirieron a su hermano son los mismos que lo atacaron en esa oportunidad. Es decir, aportó dos nombres.



La versión es distinta a la que dio a este medio, ya que cuando fue entrevistado negó que se tratara de alguna disputa o ajuste de cuentas.



“Estaban queriendo robarle a mi hermana. Ella tiene una casa grande acá, por eso piensan que ella tiene plata. Vinieron gente de otro lado a querer robarle a mi hermana y por eso nos andan queriendo hacer maldad a mí y a mi hermano para luego entrar a robar”, relató, minimizando las hipótesis de los investigadores.



Se trata, dijeron varios investigadores consultados, de un patrón común. “Ellos -los Sotelo- se presentan como víctimas, pero son los causantes de todo esto. Pero por cómo resuelven sus cosas entre ellos, no quieren decir nada”, graficó un pesquisa.



La búsqueda

En la jornada de ayer varias dependencias estaban abocadas a la búsqueda del sospechoso de herirlo, identificado como Joel Pereyra (41), oriundo del barrio Ñu Porá, de Garupá. Después de la balacera, el hombre huyó de la escena junto a su pareja en un Chevrolet Cruze que también tiene pedido de incautación.



Altas fuentes de la Policía de Misiones expresaron que había un arduo trabajo y pistas concretas, pero no trascendieron mayores detalles. Hasta el cierre de esta edición no había novedades sobre su paradero.



Voceros judiciales y policiales confirmaron que Joel, también con varios antecedentes, es a quien le incautaron en su casa en julio del 2020 el arma reglamentaria de la sargento Romina Rodríguez (35), quien fue asesinada en su casa del barrio Nuevo Garupá el 2 de junio de ese año.



El hombre no habría participado del homicidio, pero la 9 milimetros -parte del botín de los asaltantes que le dieron muerte a la funcionaria- llegó a sus manos los días posteriores.



Pereyra fue relacionado por las fuentes a Elio “El Garrafero” Castillo (28), uno de los cuatro detenidos por el crimen de Casimiro Sotelo, hoy alojado en una cárcel tras la prisión preventiva dictada por las autoridades del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del juez Ricardo Balor.



Las investigaciones apuntan a que los tres hechos, tanto el homicidio, como los dos ataques a disparos tienen que ver con una disputa de vieja data entre bandos. Cada vez toma más peso que todo esté ligado al submundo del narcotráfico y algún tipo de deuda o incluso alguna “mejicaneada”.



Según reconstruyeron hasta el momento investigadores de la Policía de Misiones, todo ocurrió en muy poco tiempo. Un minuto después de la 16, el Ford Ka ingresó a la avenida Roque Sáenz Peña y se detuvo en medio de la calzada entre las esquinas de Salta y Tucumán, justo enfrente a la parroquia Sagrada Familia.



Allí inmediatamente se bajó el acompañante y, sin mediar palabras, abrió fuego hacia la plaza de juegos del lugar, donde estaba una pareja de un hombre y una mujer. Ambos salieron corriendo, momento en el cual el sujeto también extrajo de sus prendas un arma de fuego y repelió la agresión.



La llamada ingresó a las 16.11 al sistema Centro Integral de Operaciones, que rápidamente avisó a todas las unidades y centró su atención en las cámaras de seguridad de la zona. Una patrulla que estaba cerca llegó rápidamente, cuando los ocupantes del auto y la pareja que se habían ido del lugar.



Desde la central se pidió que se busque de forma inmediata al Ka, pero minutos después se supo que llegó al Hospital Madariaga conducido por el menor de los hermanos. Dijo que su hermano había llegado al barrio malherido y pidieron ayuda, pero las cámaras y los tiempos lo contradicen.