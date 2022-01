“Vi muchos contagios y me vine a vacunar”

sábado 29 de enero de 2022 | 6:04hs.

El temor al contagio y a las consecuencias que acarrea la enfermedad también se manifiesta como uno de los argumentos esbozados por la población que recién ahora va en busca de la vacuna. Es que hace casi dos semanas Misiones supera los mil casos diarios y registra entre ocho y doce muertes.



Juana Dos Santos, una vecina de la zona rural de Bernardo de Irigoyen, comentó: “Nunca tuve dudas sobre la vacuna, simplemente me dejé estar, pero en los últimos días, viendo que hubo muchos contagios, algunas muertes, y que la mayoría de las muertes registradas fueron de personas no vacunadas, entonces me hice un tiempo para venir a vacunarme. En mi familia la mayoría están vacunados por lo menos con una dosis”.



En Bernardo de Irigoyen va en aumento la demanda de primera dosis. En diálogo con El Territorio, Graciela Ferreira, directora del hospital local, mencionó: “Por estos días viene aumentando la demanda de primera dosis de vacunas anticovid, más aún por la cantidad de contagios que se vienen dando y porque ya han visto los beneficios de la vacunación. La demanda es general, pero se destaca más con personas jóvenes a partir de los 18 años, desde el 10 de enero a la fecha (por ayer) se hicieron más de 1.000 dosis en el municipio”.



Desde San Antonio se informó que la demanda es general, pero en los últimos días se registraron más pedidos de primera dosis, sobre todo de personas jóvenes, y se dio un caso de una familia completa de cinco integrantes que se la aplicó.



“En la localidad, como en el resto de la provincia, se dan casos de personas antivacunas o que les restan importancia, pero cuando ven las complicación que traen los contagios en personas no vacunadas, incluso familiares, entonces es cuando deciden vacunarse. Es el caso de una familia completa que estuvimos inmunizando después de que un familiar cercano se contagió y la pasó muy mal por no estar vacunado”, relató una promotora de salud de San Antonio.



En Jardín América, en tanto, es otro el panorama. En el último mes aumentó más bien la cantidad de interesados en completar el esquema de vacunación, sobre todo de adultos, de entre 30 y 48 años.

