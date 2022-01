sábado 29 de enero de 2022 | 6:03hs.

A finales del año pasado Leticia (29) discutió con una de sus hermanas más chicas, que tiene 16. Era una pelea como las hay en todas las familias, pero resultó siendo reveladora: la joven también había sido víctima de abusos, al igual que ella.



Inmediatamente las otras hermanas rompieron en llanto y revelaron el mismo calvario, con un mismo señalado, su tío albañil de 51 años. Esa situación las hizo unirse y todas terminaron haciendo la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Itaembé Miní, donde viven.



El acusado es Ramón D. quien hasta ser detenido vivía solo en el barrio Belén, de Posadas. Fue apresado por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del juez Marcelo Cardozo, el 13 de enero de este año. Está alojado en una celda, sumando acusaciones en su contra, ya que ya son siete las denuncias. Las víctimas son todas sus sobrinas.



Ayer, Leticia y un grupo de mujeres marcharon a las 17 desde el barrio Prosol II hasta la Comisaría Novena, dependencia donde está alojado, para pedir que no sea excarcelado.



La solicitud ya fue rechazada en primera instancia por las autoridades judiciales del proceso. Su intención también es que, si hay más víctimas, se animen a romper el silencio.

Se vieron escena de mucha emoción.

En el lugar los presentes se emocionaron por exteriorizar con cantos y carteles una injusticia que estaba silenciada desde hace muchos años. Se vieron muchas escenas de llantos y abrazos de apoyo.



Infierno de 20 años

“Por eso es nuestra movilización, para que las niñas, adolescentes y adultas como es mi caso se animen a hablar, porque estamos seguras de que hay más víctimas de este degenerado. Por eso queremos que no salga en libertad, para que las demás víctimas se animen a hablar”, expresó ayer la mujer en diálogo con El Territorio.



“Si fue capaz de callarme 20 años, va a ser capaz de matarnos”, exclamó. Señaló que fue víctima de los ultrajes desde los 9 años e incluso dio detalles de un repugnante patrón del sospechoso: “Todos los abusos empezaron con manoseos a partir de los 8 años y a partir de los 11 o 12 con acceso carnal”.



El acusado se valía del amor de hermanas para lograr su impunidad, ya que a sus víctimas les decía que si se oponían o denunciaban algo iba a ir por la menor que le seguían. Por esa misma razón, asegura Leticia, su madre nunca se enteró de los hechos. Aunque también relató que una vez le contó a una tía, pero ésta la reprendió diciéndole que “era mi culpa porque yo le provocaba”,



Leticia quiere ir hasta las últimas consecuencias, está decidida. Por eso en la actualidad se encuentra haciendo trámites para constituirse como querellante particular en la causa, “para defender y apoyar a mis hermanas que sufrieron abusos hasta el 23 de diciembre del año pasado”.



De esta forma podría tener acceso al expediente y solicitar medidas de prueba, entre otros beneficios.



“Yo pensé que era la única víctima, por eso nunca hablé, pero en una discusión que tuvimos con mi hermana de 16 años, ella me reclamó que no estaba con ella y ahí surgió todo. Ella me comentó y mis hermanas rompieron en llanto y ahí nos acercamos a hacer la denuncia en la comisaría”, detalló sobre cómo inició todo.



La entrevistada aseguró que en total serían unas 15 víctimas, todas primas de ellas, muchas de las cuales no se animan a presentarse ante la Justicia y relatar lo sucedido.



Relató muchos dramas, incluidos intentos de suicidios, por parte de las jóvenes.