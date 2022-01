Bruenner expuso ante la Justicia la agresión sufrida

sábado 29 de enero de 2022 | 6:03hs.

Romeo Hugo Bruenner (49), comunicador y docente de El Soberbio que fue atacado a machetazos, declaró durante dos horas ante la Justicia, mientras continúa con la recuperación de las graves lesiones que sufrió su brazo.



La audiencia, que en principio había sido postergada en razón de que el hombre tenía que ser intervenido quirúrgicamente, se concretó el último miércoles en las instalaciones del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.



“Me tomaron declaración y después me hizo una serie de preguntas el juez. Ratifiqué todo lo dicho, hice la denuncia efectiva mía en el juzgado porque antes no estaba”, expresó Bruenner en declaraciones a El Territorio.



En sede judicial le informaron que al acusado, que fue detenido que se le rechazó la excarcelación al acusado, Marcos Antonio P. A. (27).



El hombre fue imputado por lesiones graves y violación de homicidio cuando se lo trasladó a prestar declaración indagatoria, instancia en la que, por consejo de su abogado, se abstuvo de declarar.



Bruenner, como ya se dijo, espera que el hombre sea investigado por intento de homicidio y considera que se trató de un hecho premeditado, debido a que el violento tenía el arma en el vehículo. Cree que la causa podría ser elevada a juicio en el transcurso de este año.



Por otro lado, respecto a su recuperación, desarrolló que fue operado el miércoles 19. “El humero no tocaron porque se está recuperando bien y me pusieron tornillos en el codo y en el antebrazo. Eso es lo más complicado que se tiene que restablecer, ahora iniciamos con todo la rehabilitación”.



Como viene informando este medio, la agresión ocurrió El el 14 de noviembre, día de las últimas elecciones legislativas, en la localidad de El Soberbio. Bruenner había llegado a la casa de su ex pareja, ya que el violento lo iba a buscar para pasar el día con él, tal y como lo dispuso la Justicia.



Sin embargo, en el lugar el hombre tuvo una reacción inesperada, en la cual le arrojó un golpe de puño para después correr hasta su coche y buscar el machete con el cual le propinó varios golpes.