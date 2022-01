Cada universidad decidirá si pide pase sanitario para las clases presenciales

sábado 29 de enero de 2022 | 5:00hs.

Quedará en manos de cada universidad la implementación del pase sanitario como requisito para las clases presenciales en este ciclo lectivo 2022. Así lo decidieron los diferentes profesionales y ministros que integran el Comité Científico de Misiones, que se reunió ayer para discutir diferentes cuestiones.



De esta manera, se habilita a las casas de altos estudios a pedir el certificado de vacunación contra el Covid-19, aunque advierten que se trata de una recomendación y no de una obligación.



“Vamos a dejar que cada universidad decida lo que considere. La norma del pase sanitario está y ellos la pueden utilizar o no”, dijeron a El Territorio desde el Ministerio de Salud Pública.



Una de las que ya empezó a exigirlo a sus estudiantes ingresantes -que están realizando el cursillo de ingreso- es la Universidad del Alto Uruguay (Unau). En caso de que los alumnos no cuenten con esquema completo de vacunas contra el coronavirus, se les ofrece aplicarse la dosis correspondiente. En esa línea, lograron que Salud Pública instale una posta de vacunación fuera de la universidad para facilitar el acceso a la inoculación de los chicos.



Por su parte, desde la Universidad Nacional de Misiones (Unam), esta posibilidad está siendo evaluada. “Creemos que hoy por lo menos hay un alto porcentaje de docentes y no docentes vacunados en todas las universidades y lo que son alumnos de años anteriores también”, destacó Fernando Kramer, vicerrector de la Unam.



Otros temas tratados

Con la mirada ya puesta en el inicio de las clases presenciales en todos los niveles de la provincia, el Comité Científico sostuvo que aún no recomienda el pasaporte sanitario para el ingreso y permanencia en los establecimientos de educación obligatoria.



En tanto, volvió a reiterar a padres y tutores que estén vacunados así como la inoculación de los niños mayores de 3 años, especialmente aquellos que tienen alguna discapacidad, enfermedades de base y en quienes concurren a guarderías, establecimientos educativos y alojamientos cerrados, como hogares de niños.



“Por resolución del CGE vamos a propiciar que el consentimiento de los padres para la vacunacion de los niños en el ámbito escolar se pueda brindar a través del cuaderno de comunicaciones”, señalron desde el Consejo General de Educación (CGE).



Por otra parte, resolvieron que el lunes 7 de febrero, el Ministerio de Salud Pública comenzará una campaña para la aplicación de terceras dosis o completar esquema de vacunación a personal docente y no docente de establecimientos educativos de la provincia, tanto públicos como privados de los distintos niveles. El Consejo General de Educación realizará una convocatoria nominal a todos los docentes de la provincia.

Principales vacunatorios habilitados en Posadas y Garupá

Espacio Multicultural Costanera de Posadas

Cuarto tramo de la Costanera

Lunes a sábados de 8 a 17

Domingos de 14 a 18.30

Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (Imefir)

Av. Blas Parera 5099-5299

Lunes a viernes 8 a 13.

Sábados de 8 a 12

Casa de la Cultura Itaembé Miní

Av. 170 y 147

Lunes a sábados 8 a 13

Hospital Nuestra Señora de Fátima

Lunes a viernes de 8 a 17