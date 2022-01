El gobierno acordó con el FMI y provocó una reacción positiva en los mercados

sábado 29 de enero de 2022 | 1:30hs.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer que Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda que “no condiciona” el crecimiento del país ni afecta “sus metas de justicia social” y ratificó que el entendimiento con el organismo pasará por el Congreso, en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos.



“Teníamos una soga al cuello y ahora, un camino por recorrer”, señaló el presidente en unos de los tramos del mensaje que formuló en la mañana de ayer.



El jefe de Estado agregó que con el entendimiento con el organismo de crédito internacional “podremos ejercer nuestra soberanía y llevar adelante nuestra política de crecimiento, desarrollo y justicia social”.



“Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo que elevaré al Congreso de la Nación para su consideración. Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas”, aseguró el presidente al referirse a la deuda de 44.000 millones de dólares contraída durante la gestión de Mauricio Macri, en 2018.



Y continuó: “Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, sino que promueve la inversión en obra pública. Tampoco nos impone llegar a un déficit cero”.



Fernández aseguró que el acuerdo “no restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral”. Así como “tampoco dispone saltos devaluatorios”.



En esa línea, agregó: “No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.



El presidente también recalcó que el entendimiento con el organismo permitirá “acceder a nuevos financiamientos”.



“Este acuerdo no nos condiciona, podremos actuar ejerciendo nuestra soberanía y llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. tenemos que crecer para poder pagar”, explicó.



Le reacción de los mercados

Con la confirmación de que la Argentina y el FMI llegaron a un acuerdo para el pago de la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, la atención se la llevaron los mercados, que en líneas generales reaccionaron de forma positiva para la Argentina, especialmente en lo que se refiere a las acciones, bonos, el dólar oficial, los financieros (MEP y CCL) y el dólar blue.



El mercado reaccionó positivamente al anuncio de un acuerdo con el FMI. Los activos argentinos habían sufrido un fuerte castigo en las últimas semanas por la demora en la definición de las negociaciones con el organismo internacional.



El dólar blue se hundió casi 10 pesos, hasta los $212,50, como reacción al anuncio, según un relevamiento de en el mercado negro de divisas. Los dólares bursátiles operaron con tendencia a la baja luego del anuncio oficial. El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- avanzó casi 30 centavos a 182,62 pesos. Así, la brecha con el blue se redujo a 33 pesos.



El riesgo país bajó casi 70 puntos y tocó su menor nivel en más de dos semanas . El índice que mide el JPMorgan bajaba 3,5% a 1.845 puntos básicos, mientras que los bonos soberanos en dólares saltaron ayer hasta 7%, con subas lideradas por el Bonar 2030 y el Bonar 2035.



Las acciones argentinas subieron ayer hasta un 9%, encabezadas por los títulos de bancos, mientras la bolsa porteña avanzó casi 4% y los bonos en dólares mostraron un ascenso de más 8%. En Wall Street las acciones argentinas subieron hasta 14%, en respuesta al anuncio oficial.



Lo mejor que se podía lograr

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó ayer que “se llegó al mejor acuerdo que se podía lograr” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que permitirá “abrir un camino más transitable” para el desarrollo económico del país, con la mirada puesta en la mejora de la producción y la generación de trabajo.



“Se llegó al mejor acuerdo que se podía llegar”, enfatizó el ministro durante la conferencia de prensa que compartió con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en el microcine del Palacio de Hacienda.



Guzmán explicó que el Programa de Entendimiento con el FMI tendrá una extensión inicial de “dos años y medio”, plazo que se extenderá a diez años cuando se terminen de acordar “los memorandos de las políticas económicas y financieras”, que desembocarán en un acuerdo de facilidades extendidas, que deberá ser refrendado por el Congreso.



Al brindar detalles del entendimiento, el ministro dijo que “la política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo” y que no habrá “ningún salto cambiario”.



“Se plantea una meta para 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares”, agregó Guzmán.



Consenso por la inflación

En otro tramo de la conferencia, Guzmán afirmó que hubo consenso con el FMI en que “la inflación es un fenómeno multicausal”, que incluye un factor productivo, problema que se atacará con “un conjunto de políticas que apuntan a promover el desarrollo de los sectores que tienen capacidad de generar divisas en nuestra economía”.



En el plano político, Guzmán resaltó la “tranquilidad y la capacidad de negociar defendiendo los intereses de la Nación” del presidente Alberto Fernández, como así también la “fuerza única” de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



“Invito a todos a acompañar este proceso y también invito a la oposición. El programa será más robusto si el apoyo social y político es más amplio”, manifestó el ministro de Economía



Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó el trabajo del presidente Alberto Fernández y del ministro Guzmán para que el acuerdo no comprometa las metas de crecimiento. “Lo único que pedíamos es que la Argentina pueda seguir creciendo”, sostuvo Manzur.



El jefe de Gabinete señaló que “la deuda es una tragedia para la Argentina, por su magnitud” y por lo que se hizo con esos fondos que el FMI le entregó al Gobierno de Mauricio Macri.

Reducción de subsidios a la energía

El FMI confirmó ayer el entendimiento con el gobierno argentino sobre la renegociación de la deuda por 44.000 millones de dólares contraída por el ex presidente Mauricio Macri y anunció que seguirán trabajando en las próximas semanas para alcanzar “un acuerdo final de un programa que estará sujeto a la aprobación del Directorio”. La reducción del déficit fiscal y, por lo tanto, de la emisión monetaria será un punto clave para el organismo multilateral que tiene el foco puesto en la recortar progresiva del subsidio a las tarifas de energía (luz y gas), aunque aclaró que “se protegerán programas sociales específicos”.



“Una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”, expresó el FMI.

Amplio apoyo al acuerdo

Gobernadores

Los mandatarios provinciales celebraron el entendimiento y coincidieron en destacar que el entendimiento “no condiciona el crecimiento y la reactivación de la economía”.

Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de la coalición se reunió tras el anuncio y valoró que el país no caiga en default.

Se expresaron a favor del acuerdo, aunque pidieron ver los detalles para darle apoyo en el Congreso.

Empresarios

Adeba, la Bolsa porteña, la Sociedad Rural, la Cámara de la Construcción, la UIA, la CAC, la Bolsa de Cereales y ABA destacaron el entendimiento. “Será fundamental para lograr financiamiento”, dijeron.

El oficialismo

Senadores del Frente de Todos celebraron el acuerdo y le reclamaron a la oposición “la responsabilidad que les faltó a la hora de acudir al Fondo para endeudarse monumentalmente”.

Los 10 principales puntos del acuerdo

El programa va a tener una duración de dos años y medio, y aún hay que trabajar en los memorandos de las políticas económicas y financieras.





Una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024. Reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público.





Se acordó que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.





No habrá salto cambiario, y en consecuencia la política cambiaria se mantendrá con el actual esquema.





El financiamiento será de U$S 44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral. Estos desembolsos tendrán vencimientos que oscilarán entre los cuatro años y medio y los diez años de plazo, una vez que el Congreso apruebe el acuerdo.





Se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de U$S 5.000 millones para este año.





Se mantendrán todos los derechos de los jubilados, no habrá ninguna reforma laboral y tampoco está prevista privatización alguna de empresas públicas.





Se fortalecerá la administración tributaria buscando atacar los problemas de evasión y de lavado de dinero.





Se acordó un marco que tiene por objetivo mantener una estructura de tasas de interés reales que redunden en valores positivos, de modo de favorecer la demanda de activos en pesos, y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera.





Los acuerdos de precios van a tener un rol y un espacio importante en el esquema inflacionario.

