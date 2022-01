Chocolates y alfajores con yerba mate lideran el mercado europeo gourmet

sábado 29 de enero de 2022 | 3:30hs.

Los sabores argentinos siguen conquistando al mundo con distintas formas y presentaciones. María Romero y Emanuel Ferrández conforman una pareja de emprendedores argentinos que viene copando Europa con sus chocolates y alfajores, característicos por la presentación y los gustos particulares, como el de la yerba mate. Sus cajitas de variedades gourmet -comercializadas bajo la marca Sur Chocolates - se encuentran entre los 10 mejores y regalos para San Valentín del mundo, de acuerdo a lo que consignan diferentes revistas europeas.



En contacto con El Territorio, contaron desde Londres el desafío de emprender y apostar a un producto conocido pero con un toque distintivo. Ambos de Buenos Aires, decidieron ir a vivir a Inglaterra en 2012, con la experiencia previa de María, que ya había vivido antes en Londres y trabajado en el Savoy Hotel, además de otras chocolaterías de alta gama como Rococó y L´Artisan du Chocolat.



“Siempre le había quedado el deseo de volver y al final lo concretamos juntos. Por mi parte, la motivación fue pasar por la experiencia de vivir y trabajar en el extranjero, mi formación es de marketing y comunicación. Cada uno trabajó para otras empresas y proyectos hasta que en 2015 nació nuestra primera hija y ahí comenzamos con la idea de emprender, de hacer algo propio que nos dé más libertad y satisfacción personal”, contó Emanuel.



Tras la vuelta a Argentina por un año, y una vez de regreso a Londres, crearon la marca Sur Chocolates en 2020, como una decisión de “ser honestos y fieles a nuestra identidad, que es la suma de nuestras experiencias y nuestra historia”.



De Argentina al mundo

“Cuando pensamos en Sur, la idea fue tomar algo muy nuestro como el alfajor y reinventarlo para poder posicionarlo en un lugar diferente, más de alta gama, y que a los europeos les llame la atención y les guste. Entendimos que para lograr eso había que animarse al cambio y perderle el respeto a un ícono casi intocable. Así que cambiamos la forma de hacerlos incorporando técnicas de bombonería, decoraciones modernas, usamos sólo chocolate latinoamericano de alta calidad e incluimos un tipo de envases nuevos para alfajores, como latas”, explicó Emanuel.



En cuanto a los sabores, señaló que se enfocaron en la identidad argentina y como resultado nació la primera caja de 6 que se llama Cambalache, que contiene: Negro 70% (el clásico “Mar del Plata”) , Cortado, Caminito (colorido e inspirado en La Boca), Patagonia (con frutos rojos), Malbec y Yerba Mate.

Lanzaron un chocolate blanco con yerba mate y también harán trufas.

De acuerdo a lo que resaltó el emprendedor, el de yerba mate surgió más bien como un desafío y necesidad de posicionar este producto tan local. Por eso, además de los alfajores, ya lanzaron una barra de chocolate blanco 33% y yerba mate, y pronto tendrán a la venta también trufas con el sabor característico.



Sin embargo, la complicación en Inglaterra deviene del precio al que deben conseguir la materia prima, puesto que aunque hay varios importadores argentinos, todavía deben comprar a precio de consumidor final y no como mayoristas.



Respecto a la respuesta del público, Emanuel contó que al principio los clientes miraban con un poco de desconfianza, ya que no conocían la yerba mate o tenían el concepto de que era “una bebida muy amarga” del sur. “Pero nos encargamos de incluirlo en nuestra caja que más se vende, así que sí o sí reciben uno. Y se dieron cuenta de que ese sabor particular va muy bien con los chocolates que usamos, así que lo empezaron a pedir individualmente. Creamos ese alfajor, las barras y trufas más por convicción personal que pensando en el consumidor, por eso nos da un gran placer ver cómo lo compran ahora”, sostuvo.



Y agregó: “Creemos que sería interesante empezar a ver a la yerba mate como un ingrediente, con muy buenas cualidades, y para ello habría que modificar un poco la textura, por ejemplo. Ojalá algún día podamos hablar con productores para aprender más y pensar ideas juntos”.

El desafío de emprender

Emanuel y Maria son de Buenos Aires.

Comenzar un negocio nuevo no es nada fácil y mucho menos hacerlo en un nuevo país, pero para Emanuel y María la clave estuvo en la personalidad de la marca. “Nos animamos a cambiar la forma en que se hacen los alfajores y los podemos sacar del kiosco para ponerlos en una chocolatería gourmet, usando materias primas de calidad y técnicas nuevas para este producto. En cuanto a la personalidad de la marca, queremos que sea audaz, que mire para atrás, pero para aprender y cambiar, que sea honesta y que comparta esa argentinidad que va más allá del bife, el tango y Maradona. Vamos creciendo de a poco pero firmes, encontrando gente con la que nos gusta trabajar, y aprendiendo en el camino”, aseveraron.



En el caso de Sur Chocolates, el desafío fue doble, pues en palabras de Emanuel, se animaron “a emprender a nuestros 40 años, en el extranjero, con un idioma diferente, dos niños y poco capital. Tuvimos que aprender de todo, desde contabilidad hasta packaging, distribución, etcétera, y todavía seguimos aprendiendo, por supuesto”.



Empero, señaló que lo que los ayudó fue que en Inglaterra es fácil comenzar, puesto que las reglas son claras y la burocracia muy poca. “Hay un solo impuesto y mucho material disponible para aprender. Se va poniendo más complejo a medida que vas creciendo, pero no te ahogan desde el comienzo”, contó.



Por eso, también se animan a más desafíos, como llevar la marca a otros países. “Empezamos a pensar en un modelo de franquicias o similar que nos permita expandir Sur hacia otros territorios. Creemos que es importante encontrar a la gente ideal con la que trabajar”, manifestó.



Emanuel destacó que sus sabores están siempre disponibles, como los de la caja Cambalache, el alfajor Chocotorta, o en Lemon Pie y también hacen ediciones limitadas para ciertas fechas (como la caja de San Valentín, la de Navidad, o Día de la Madre), cuando se crean sabores y packaging nuevo, muchas veces incluso intervenidos por artistas. Con todo ello, María y Emanuel siguen sosteniendo la calidad y el sabor argentino en lo más alto de la chocolatería mundial.