Ganaderos definen estrategias para pasar la sequía y enfrentar el invierno

sábado 29 de enero de 2022 | 6:05hs.

La falta de lluvias sigue preocupando a productores de toda la provincia que ante la falta de alimento y agua, afinan estrategias para cuidar sus recursos.



Desde algunas asociaciones ganaderas explicaron que se están tomando decisiones para evitar pérdidas y aprovechar todo el alimento que se pueda conseguir para que los animales no decaigan.



Se explicó, tal como informó este medio la semana pasada, que muchos productores están vendiendo todos los animales que les puedan generar un mayor costo de suplementación. Y también que se usan recursos que se habían guardado para el invierno.



Apuntaron que de ser posible se guarda algo para los meses siguientes. Y se destacó que los productores que mantuvieron mejor los recursos naturales en sus chacras, como agua y vegetación, están pasando un poco mejor la extendida sequía.



César Schunke, presidente de la Asociación Ganadera de 25 de Mayo, explicó cómo se están manejando con las ayudas que recibieron desde el Estado provincial.

Asociaciones reciben maíz para acercar a productores a precio de costo.

“La sequía nos está maltratando. A través de la Provincia hemos recibido maíz para ofrecerles a los productores a precio de costo y hacer un fondo rotatorio para volver a comprar grano. También se han dado líneas de crédito para la construcción de tanques de agua. La idea es ayudar a paliar los problemas derivados de la sequía”, explicó.



El directivo, también productor, explicó que se racionan los alimentos para cuidar que no decaiga el peso de los animales. “Se les da un poco de maíz a la mañana y otro poco a la tardecita. En mi caso tengo algo de silvopastoril, tenemos una buena arboleda donde los animales se refugian cuando hace mucho calor”, contó.



Schunke recordó que en su zona, hablando con varios vecinos, hubo casos de afectación por la escasez de comida para el ganado. “Por la escasez de pasto se vinieron muy abajo los animales. También incidió el calor y la falta de agua, porque a algunos las reservas les quedan un poco lejos. Realmente está difícil. Tuvimos también un caso de incendio en nuestra zona que por suerte pudimos controlarlo, pero seguimos en alerta”.



Sobre las estrategias para los próximos meses, apuntó: “Acá estamos haciendo silos de maíz, sorgo, caña de azúcar, botón de oro. Todos los años se hacen reservas. Ahora se está haciendo lo que se puede. Después seguramente se tendrá que comprar algo de alfalfa y la cantidad de animales se tendrá que bajar, vendiendo lo que se pueda”, comentó.



Miguel Mendoza, de la Asociación Ganadera San Javier, también relató los trabajos en su zona para dar asistencia al ganado. “Acá los productores se están arreglando mucho con lo que es caña de azúcar. También muchos hicieron silos y ya están usando las reservas que eran para el invierno. El gobierno también mandó un poco de maíz que se les está vendiendo al costo a los productores y así se vuelve a reponer”.



Comentó, por otro lado, que se observa que hubo más venta de animales, a fin de evitar mayores gastos de mantención en los próximos meses. “Lo que están haciendo los colonos es vender sus animales. Se está vendiendo mucho, se trata de bajar la carga de los animales en los campos”.



Mendoza remarcó que en los últimos días hubo muy pocas lluvias, que se sintieron sólo por zonas. “Llovió más en la zona de Itacaruaré, acá en San Javier casi nada, habrán sido 5 milímetros lo que nos llegó”, enfatizó.



Sobre las condiciones en que ven a los animales, comentó que “por ahora todavía no se está notando tanto la falta de alimento, creo que va a ser más preocupante el invierno. Ahora todavía la hacienda está con la reserva de primavera y se les está dando algo de forraje, pero el invierno creo que será más difícil”, proyectó.



Sobre las previsiones que están haciendo, agregó: “Se trata de hacer silos; en el caso de un productor amigo, tenía maíz que no le dio mucho rendimiento y lo usó todo para silo. Yo creo que la caña de azúcar este año se va a destinar más para los animales, es un recurso que se puede moler y guardar”.



Agregó además que se hacen trabajos para tratar de que no falte agua. “Hay muchos reservorios que se están secando, los pozos también tienen poca agua. Hay gente que acarrea agua en sus camionetas o tractores para dar a los animales”, recordó y sugirió que desde las municipalidades estén atentos a lo que necesitan los productores.



“Cuando se trata de asistencia, se consulta a las fuerzas armadas u otros organismos, pero en las asociaciones estamos en constante diálogo con los productores y sabemos lo que necesitan”, diferenció.



En Concepción de la Sierra, la productora y dirigente rural Lucila Prattes explicó que hay mucha necesidad de alimento para el ganado. Consideró que no se puede hacer mucho, salvo esperar las lluvias y estar preparados para los próximos años usando con mayor inteligencia los recursos naturales.



“En Concepción estamos sin lluvias, no llovió nada y el pasto está seco, no hay reposición de pasturas. Los campos sin pasto están mal. Hay que desprenderse de hacienda y al haber una sobreoferta, los precios y los plazos de pago empeoraron para el productor”, manifestó.



Ante el mal momento, consideró: “Por más que tengamos ayuda del gobierno, que nos está acercando maíz, no hay una solución. Hoy la solución sería que llueva. No nos queda otra que esperar que llueva”, reiteró.



Apuntó luego como sugerencia que “sería bueno facilitar al máximo el ingreso de granos a la provincia para los pequeños productores. Y quizás también el acceso a más alfalfa. Pero se entiende que mucho más no se puede hacer. Lo que podemos realizar ahora es conservar, concientizar y cuidar nuestros recursos naturales porque estos fenómenos van a ocurrir más de seguido”, comentó.



Recordó que en su zona arrastran “un déficit hídrico de más de tres años. Ya pasamos un invierno antepasado muy duro, todo eso hace que el desarrollo natural del pasto se resienta. Recuperar las pasturas cuesta mucho; por más que se preparen pasturas nuevas, se siente la falta de agua”.



Relató que además en las chacras de la zona “todo lo que es maíz, caña de azúcar, se vino abajo. Se están muriendo muchas plantas de yerba mate. Es una situación fea”.



En cuanto a posibles medidas para paliar los problemas actuales, consideró que “el gobierno provincial no puede hacer mucho más de lo que está haciendo, que es facilitar la llegada de alimentos. Por ahí se tendría que coordinar más con los municipios para que se puedan arreglar las máquinas viales descompuestas y que pueden ayudar a hacer trabajos que hoy se necesitan en las chacras”, sugirió.



Por último, insistió en que “esto que nos está pasando ahora va a volver a ocurrir y hay que estar preparados. Se deben usar más inteligentemente los recursos que tenemos, es tecnología del manejo de la unidad económica del productor, como es el sistema silvopastoril”, recordó.



Menos lácteos

En San Vicente, la Cooperativa Las Mercedes hace forraje para sus lecheras.

Para Jorge Diederich, presidente de la Cooperativa Láctea Las Mercedes, de San Vicente, hoy es necesario dar más suplementación de balanceados para que las vacas no dejen de producir leche. Resaltó que sorprende el impacto de la seca sobre las pasturas y los reservorios de agua.



“Nosotros tenemos producción de lácteos y tenemos una fábrica de balanceados. Ahora se está sufriendo mucho por la sequía que mató todos los pastos. Nunca vi tanta afectación, hace más de diez años me dedico a la lechería y nunca sufrimos tanto”, comentó en diálogo con El Territorio.



Y detalló que “la gente en las chacras está tratando de tener más agua, también se tuvo que vender animales, terneros. Y las vacas que están dando menos leche se deben sacar aparte para darles alimentos”.



Contó que recientemente recibieron ayuda con una provisión de maíz y soja, y en parte lo están usando para la fabricación de alimentos balanceados que luego ofrecen a otras cooperativas de la zona.



“La semana pasada nos dieron una carga de 28.000 kilos de maíz y 7.000 kilos de pellet de soja, con lo que nuestra cooperativa fabricó alimento balanceado. Ahora esta semana se pudo repartir 35.000 kilos de alimentos balanceados a otras cooperativas que se entregan a un precio menor al costo, porque se descuenta el valor del pellet de soja o de maíz”.



Explicó a la prensa que en estas últimas semanas hubo muchos animales que agravaron su condición a pesar de los esfuerzos para facilitarles alimento. “Hay productores de nuestra cooperativa que perdieron alguna vaca, otros animales quedaron muy flacos, también hay gente que quedó con mala calidad de agua, muy barrosa, y eso afectó la nutrición de los animales”, explicó.



Proyectó, en tanto, que algunos socios están pensando en poder sembrar algo y tratar de que haya pasturas antes del invierno. Pero por ahora todas las esperanzas están puestas en que llueva finalmente.



“Con esta sequía se va a entrar al invierno con muy poca pastura.Y los pastos o el maíz que se pudo cosechar es de baja calidad también. En invierno va a ser muy difícil mantener a las vacas lecheras”, consideró.



También comentó “lo que hablamos con el gobierno es que nos ayuden para hacer un poco de alimento balanceado para dar al ganado ahora. Las vacas tendrían que estar hoy comiendo entre 4 y 5 kilos de alimento balanceado por día. Y la idea es que el productor por lo menos ponga 2,5 kilos por vaca, para que mantenga el cuerpo y no decaiga”, explicó.



Y recordó que en su zona “la gente cortó el maíz chico y lo metió en silos para la vaca, pero es un alimento que tiene muy poco grano, es sólo para llenar un poco la panza del animal”, comentó.

Rotar entre maíz y alfalfa para ovejas y cabras

El presidente de la Cuenca Ovina Y Caprina, Miguel Sosa explicó que con una carga de maíz que recibieron de la provincia hicieron un fondo rotatorio y en breve estarán comprando alfalfa para repartir a precio de costo entre los productores de su zona. “Ya estamos por recuperar la totalidad del valor del maíz que se entregó y estaremos comprando alfalfa para seguir facilitando a los productores”, comentó Sosa. Y recordó que en su zona “la sequía fue especialmente crítica por el suelo pedregoso que tenemos en la zona Sur, ya que el pasto se seca más rápidamente por la presencia de las piedras”. También se valoró que en la zona gracias a varias capacitaciones los productores cuidaron más sus vertientes y hoy todavía tienen reservas de agua en sus chacras.

Productores debatieron en el Inym pérdidas de yerbales

Cómo impacta la sequía en la producción fue el tema central de la reunión que se realizó este jueves en Posadas, entre directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y productores.



Encabezada por el presidente del Inym, Juan José Szychowski, la reunión abarcó un repaso por las condiciones de las plantaciones de yerba mate en el marco del extenso período de sequía, el manejo de suelo y planta que se realizan en las chacras, los eventos meteorológicos previstos con el cambio climático, los trabajos que la entidad ya viene realizando a través del Servicio de Extensión Yerbatera para lograr una producción sustentable, y el análisis de otras medidas que podrían contribuir a mejorar la situación.



“Todos coinciden en que el actual escenario, con una prolongada sequía, a la que se sumó la ola de calor de los últimos días, más los incendios, no tiene precedente en nuestra región y, por lo tanto, estamos ocupandonos desde el inicio: reuniéndonos con los afectados y recopilando información para conocer fehacientemente el estado de situación y a partir de eso definir medidas de corto, mediano y largo plazo”, sostuvo el presidente del Inym.



“En lo inmediato, pusimos en marcha un programa de adquisición de tanques de agua y motobombas, y fomentando prácticas que ayudan a retener el agua de las lluvias en las chacras”, recordó.

CEM pidió evaluar costos de incendios y la falta de lluvias

Ante la emergencia que atraviesan diversas actividades, la Confederación Económica de Misiones (CEM) solicitó ayer una audiencia al gobernador Oscar Herrera Ahuad para analizar medidas que den una respuesta urgente a “las consecuencias socioeconómicas que están ocasionando los incendios forestales y la sequía en la provincia”.



En el documento remitido al titular de Ejecutivo provincial se especifica la necesidad de determinar el grado de afectación que tuvo cada sector para la ejecución de herramientas impositivas y financieras para hacerle frente al impacto que precede un panorama crítico para los próximos meses, no sólo para el eslabón primario: producción, forestación y ganadería, sino para el comercio que también se verá perjudicado por la incidencia del contexto.



El pedido surgido en una reunión virtual realizada el miércoles último se concluyó además en el requerimiento de replantear el manejo del fuego en la provincia y abordar una planificación para la coyuntura y futuros escenarios similares.