Lizy Tagliany y Leo Alturria se separaron

sábado 29 de enero de 2022 | 6:00hs.

Luego de tres años y medio de relación, Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria. Fue ella misma quien se encargó de anunciar a través de sus redes sociales la ruptura con el joven y fiel a su estilo, hasta se animó a bromear. “Que me escriban solteros”, dijo la conductora y actriz haciendo referencia a que está conforme con la decisión y que se encuentra bien de ánimo.



“Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios. Nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos si Dios quiere”, sorprendió la comediante a través de Instagram. El posteo recibió un comentario de su ex, acentuando la buena relación entre ambos.