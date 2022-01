Orellana Muti vuelve: el regreso de la gran musa del cine italiano

sábado 29 de enero de 2022 | 6:00hs.

Ornella Muti, la gran musa del cine italiano de los 70 y 80, será una de las conductoras de la 72ª edición del Festival de San Remo y estará a cargo de la velada inaugural prevista para el martes próximo.



“Estoy muy feliz por muchas razones: una de ellas es la oportunidad de ofrecer un momento de ocio en un gran escenario de oscuridad. Intentamos no hacer un San Remo pesado, no lo necesitamos”, dijo a la agencia de noticias Ansa la actriz, quien cumplirá 67 años el 9 de marzo y en 1994 fue coronada por la revista Class como la mujer más bella del mundo.



“Qué voy a hacer? No me gustaría que me dispararan...”, dijo entre risas.



“Traeré ciertamente mis temas, apoyo al planeta, el llamado a cada uno de nosotros a esforzarnos por el futuro, por una herencia sostenible para dejar a nuestros hijos y nietos. Sobre los riesgos relacionados con el clima, por ejemplo, se habla desde hace tiempo, pero siempre pasa todo en segundo plano”, sostuvo.