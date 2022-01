Mensaje de Alberto Fernández sobre acuerdo con el FMI: "Los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado"

viernes 28 de enero de 2022 | 10:06hs.

El presidente Alberto Fernández habló hoy al país a las 10 desde la residencia de Olivos sobre los entendimientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quiero anunciar que hoy Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad, sufríamos un problema y hoy encontramos una solución", comenzó diciendo el primer mandatario nacional.

A continuación Fernández destacó que sin un acuerdo no se visualizaba un horizonte de futuro, "con este acuerdo se puede ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que Argentina firmó, es bueno recordar, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020".

"Promueve una inversión en la obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en Ciencia y Tecnología. Además vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente porque este acuerdo existe", apuntó.

El Presidente aclaró que sin este acuerdo las posibilidades comerciales, económicas y de financiación estarían limitadas, "es un acuerdo afianzado en la confianza del mundo en nuestras capacidades, tenemos que crecer para poder pagar, de otro modo no era posible".

"Tengo fe en Argentina, yo tengo fe en Argentina, se que somos capaces de levantarnos y salir adelante. Confío en el dinamismo de nuestras empresas, en la fortaleza de nuestra industria, en el compromiso de quienes trabajan, refirió.

Finalmente expresó que elevará al Congreso de la Nación el acuerdo, "necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas, apoyando al futuro, porque estamos afianzando nuestro presente. La historia juzgará quién hizo qué, quién creó el problema y quién lo resolvió, los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas".