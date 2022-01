Frenaron la designación de Bello al frente de Arsat

viernes 28 de enero de 2022 | 6:02hs.

La designación de la ex funcionaria menemista Claudia Bello como directora de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima (Arsat) desencadenó una serie de rechazos dentro y fuera del Frente de Todos que derivaron en que la propia asamblea de la compañía frenara, al menos por ahora, su nombramiento.



Entre los motivos que causaron la polémica se destacaron que algunos funcionarios del gobierno no estaban al tanto de la postulación, mientras que el rechazo a la figura de Bello se remonta a la década de 1990 cuando era funcionaria del ex presidente Carlos Menem y estuvo imputada en la causa Y2K, de la que luego fue sobreseída.



“En el marco de la Resolución 17/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial, se reunió en horas de la tarde la asamblea ordinaria y extraordinaria de Arsat para recibir informes de gestión, analizar y aprobar los balances e iniciar la discusión sobre el plan estratégico de trabajo para este año”, señaló el comunicado difundido por la empresa.



En el escrito, la compañía destacó que, por tratarse de un temario de 14 puntos, “continuarán sesionando en los próximos días para analizar cuestiones relativas al presupuesto y la designación de autoridades que integrarán el directorio de la empresa”.



La Resolución del BO llevaba la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y en su anexo estaba adjunta la propuesta de Bello para el cargo de directora de Arsat.



Por otra parte, fuentes de Casa Rosada revelaron a Página 12 que la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, no estaba al tanto de la designación cuando por su Secretaría deben pasar todas las resoluciones del gobierno nacional.



Mientras que otros señalaron al secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, como el autor de la propuesta de Bello, con quien compartió funciones durante la gestión de Carlos Menem.



Por el momento, la designación de Bello quedó en suspenso hasta que el gobierno ratifique o revoque la propuesta.



La empresa satelital está liderada por Néstor Pablo Tognetti, en la presidencia y Guillermo Jorge Rus, en vice; y, de confirmarse la actual designación, se sumarían Bello y Soledad Gonnet, vicepresidenta de la empresa Invap, al directorio.



Claudia Bello fue subsecretaria de prensa de la Juventud Peronista de la Capital Federal en 1987, cargo desde el que apoyó la campaña presidencial de Carlos Menem.



El triunfo de Menem impulsó su carrera política, ya que al principio de la gestión asumió como subsecretaria de la Juventud de la Nación. Durante estos años tuvo una estrecha relación con el entonces ministro de Justicia y actual funcionario de Alberto Fernández, Gustavo Béliz.



A mediados de los años 90 asumió como secretaria de la Función Pública, puesto que ocupó hasta el final del segundo mandato de Menem.